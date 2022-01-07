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07/01/2022 09:19

【新冠肺炎】徐英偉馮英倫就出席百人晚宴致歉，稱將遵守規定隔離

　　《經濟通通訊社７日專訊》本港多名高官和立法會議員周一（３日）晚出席前海管理局香港
事務首席聯絡官洪為民的大型生日派對，最終有賓客被確診，其中民政事務局局長徐英偉需到檢
疫中心隔離。特首林鄭月娥昨（６日）表示對徐感到失望，徐晚上將社交網站頭像一度換上黑色
，並貼文承認錯誤及致歉，稱需要為自己的錯誤行為負責，遵守規定接受隔離。
　　徐英偉在社交網站發文，就事件向中央政府、特首及市民致歉，指需要為自己的錯誤行為負
責，將遵守規定接受隔離，亦會汲取教訓，以後不能再犯，在檢疫期間會認真深切反思，加倍努
力做好工作。

＊兩名政助曾出席宴會＊

　　另外，發展局政治助理馮英倫當晚亦曾出席同一宴會，被列為密切接觸者，亦要往竹篙灣檢
疫中心檢疫２１天。馮英倫對沒有小心謹慎遵守防疫措施致歉，表示會汲取教訓，並按規定接受
隔離。
　　教育局政治助理施俊輝曾於當晚６時許出席該活動，短暫逗留後在７時前離開，無被列為密
切接觸者。選委會界別議員黎棟國和陳沛良承認曾出席生日會，但分別於晚上７時和６時４０分
離開，並無與初步確診者接觸。至於有份參與生日會的立法會議員邱達根的病毒檢測結果為陰性
。（ｃｌ）

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