【新冠肺炎】百人宴主角洪為民：對官員賓客帶來不便影響防疫致歉

《經濟通通訊社７日專訊》超過十名政府官員日前出席一個有初步確診同場的宴會。據了解

，宴會是港區人大、前海管理局香港事務聯絡官洪為民的生日會，在灣仔灣景中心舉行。

洪為民發表聲明指，對於多名官員以及其他賓客出席活動所帶來的不便，及對防疫工作所造

成的影響深表歉意，自己一定會汲取教訓，深切反思，並已經把相關賓客資料向衞生防護中心報

告。

洪為民指出，該名初步確診者當晚９時半至１０時１５分曾出席聚會，她並沒有參加餐聚，

由於她到達現場的時間較晚，大部分賓客已經離開。

洪為民續指，當天聚會地點以Ｄ類食肆模式運作，由於方便各界友好在不同時段出席，避免

人群聚集，當日的聚會時間通知及安排是採用分流的形式，活動６時正開始，結束時間為１１時

半，很多賓客是按照自己方便的時間出席，並不是所有賓客都在同一時間在餐廳內，也有很多賓

客並沒有參加聚餐，只是出席道賀便離去。



＊使用快速測試的賓客暫時檢測結果為陰性＊



洪為民又指，當日已按法例遵守防疫措施，包括提示所有賓客必須使用安心出行，出席人士

亦要求必須已接種新冠疫苗。針對有關事件，已經通知出席賓客立即進行檢測，包括涉事時已離

開的賓客。

洪為民指出，根據資料，使用快速測試的賓客暫時檢測結果為陰性，而自己的快速測試也是

陰性，已安排相關的員工、家人進行檢測、以及在辦公室及家居進行消毒。（ｃｗ）

