【新冠肺炎】５厦完成封區強檢，無發現確診個案

《經濟通通訊社７日專訊》因應５宗初步陽性檢測個案初步顯示涉及變異病毒株，政府昨晚

先後圍封５座患者居住的樓宇，今早先後完成檢測，無發現陽性個案。

被圍封強檢的包括鴨脷洲漁安苑碧安閣、大埔舊墟美新大廈、北角城市花園１期３座、跑馬

地鳳輝臺１８－１９號及馬鞍山錦豐苑錦萱閣，５處地點逾３０００名居民接受檢測，當局派員

共到訪１２００多戶，約１２５戶無人應門，會再作跟進。（ｓｌ）

