【新冠肺炎】馬會：原定明日舉行的六合彩攪珠延至本月２０日舉行

《經濟通通訊社７日專訊》馬會宣布，為了避免場外投注處聚集人群及讓顧客有更多時間購

買彩票，原定於１月８日（本周六）舉行的六合彩攪珠，將延期至１月２０日（周四） 舉行，

已接受的注項仍然有效。馬會將因應香港政府的最新疫情措施而再公布之後的攪珠安排。

（ｃｌ）

