【新冠肺炎】多媒體劇場《百變Ａ君玩樂園》直播節目取消將退票

《經濟通通訊社７日專訊》康樂及文化事務署今日宣布，因應新冠肺炎最新情況，原定於１
月１５日和１６日在香港文化中心劇場舉行的「冬日開懷集」系列：《百變Ａ君玩樂園》直播節
目現告取消。
退票安排將會稍後公布，持票人士須保留完整門票（連同票根）以辦理退票手續，並留意節
目網站。（ｃｌ）
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