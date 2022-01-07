【新冠肺炎】傳百人宴再多一人初確，洪為民凌晨被送入竹篙灣隔離

《經濟通通訊社７日專訊》消息透露，本港今日新增７宗初步確診個案，包括港台普通話台

員工楊子矜，她與醫生丈夫朱偉星曾出席前海管理局香港事務聯絡官洪為民的生日派對。另有指

，洪為民今日凌晨被送入竹篙灣隔離，完成檢測正等待結果。



＊下午設疫情記招＊



衞生署及醫管局今日下午四時半將舉行疫情簡報會，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生防

護中心傳染病處主任張竹君和醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞將會出席。

據悉，楊子矜昨（６日）曾與三名同事食飯，港台廣播大廈晚間需要消毒，港台亦隨即收緊

訪客進入，取消下午採訪活動，員工及訪客亦需於今日傍晚６時４０分前撤離，大廈７時起會進

行全面消毒，員工最快要２４小時後才能再進入。



＊東海薈。拉斐特餐廳再有食客疑染疫＊



消息又指，其餘初步確診者還包括一名為國泰（００２９３）空姐染疫母親曾到訪用膳的銅

鑼灣皇室堡東海薈。拉斐特餐廳的食客，即連同昨日初確診的６３歲男病人，最少兩名食客被傳

染。另外，北角外傭教會群組亦多一名外傭初步確診，即暫時共有３名外傭染疫。

屯門安定邨的順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，周二（４日）因有學生家長初確診，須停

課３天，校方今日公布，接獲衞生防護中心通知，有一名學生的新冠肺炎病毒測試由陰性變為陽

性，故同班上午２Ａ班師生須要檢疫，而復課日期則另行通知。據悉，可能中招的學生是屯門測

量師的女兒。（ｃｌ）

