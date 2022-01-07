【北水炒Ｄ乜】淨買入３５﹒６億人幣，買騰訊沽潤電

《經濟通通訊社７日專訊》昨日（６日）周四（６日）恒指低開６４點，報２２８４３點。
最高升１７５點報２３０８２點，最低跌１９７點報２２７０９點。恒指收報２３０７２點，升
１６５點或０﹒７２％。
按額度計算，北水全日淨買入３５﹒６億元人民幣，減少１﹒３％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多
的依次是華潤電力（００８３６）、中國電力（０２３８０）、華潤啤酒（００２９１）。
主板成交１３４５﹒０９億元減少１３﹒４％。其中港股通成交３２１﹒３億元，佔總成交
２３﹒９％。
＊潤電擬分拆再生能源在港上市＊
騰訊控股升１﹒４９％報４３７元，北水淨買入１２﹒７億元；美團升３﹒６４％報
２０２﹒２元，北水淨買入３﹒５億元；藥明生物跌１﹒２％報７８﹒３５元，北水淨買入
２﹒１億元。
據外電報道指，潤電計劃將旗下的可再生能源業務分拆在港上市，計劃集資１０億至２０億
美元（折合約７８億至１５６億元）。據報，公司目前正與潛在顧問進行初步商討，有機會在今
年內上市。
華潤電力跌７﹒６９％報２１﹒６元，北水淨賣出４﹒８億元；中國電力跌４％報４﹒５６
元，北水淨賣出２﹒８億元；華潤啤酒跌０﹒８５％報５８﹒３５元，北水淨賣出１﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １２﹒７１
美團 （０３６９０） ３﹒４７
藥明生物 （０２２６９） ２﹒１３
小米集團 （０１８１０） １﹒７３
快手 （０１０２４） １﹒６７
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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華潤電力 （００８３６） －４﹒７５
中國電力 （０２３８０） －２﹒７５
華潤啤酒 （００２９１） －１﹒５３
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