《日入而息》保監局接管泰加保險，華置出售恒大錄虧損近７９億

《今天重點》

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華置（００１２７）料去年出售恒大股份錄已變現虧損７８﹒７億元

傳世茂（００８１３）協商逾１１億ＡＢＳ展期，擬年內分期兌付本金；中誠信託指世茂６億人

幣信託違約，世茂駁遭無故抽貸

保監局接管泰加保險，泰加斥保監局故意刁難；保監局指泰加保險投資和資金調配疑違規，設機

制冀減的士行業影響

張竹君稱洪為民派對１７０人出席，最少７０人須檢疫；何君堯出席生日宴後曾見夏寶龍，指已

做檢測呈陰性

本港新增３３宗確診，３０宗初陽個案１宗源頭不明

本港累計１４０宗Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，涉三條傳播鏈

中原ＣＣＬ按周升０﹒８９％，惟１月下旬或下試１８２點

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《即日市況》

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恒指高收４２０點報２３４９３，科指升１０７點報５５０３

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《深滬股市》

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滬綜指收軟０﹒２％，新年開局四連跌累跌１﹒７％

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《美元匯價》

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美元仍處強勢，未來有機會再挑戰新高

歐元最新報１﹒１３１８╱２０，日圓最新報１１５﹒８２╱８３

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《公司資訊》

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科通芯城（００４００）與中軟國際（００３５４）簽訂戰略技術合作協議

恒隆商場推新年電子消費優惠

華懋斥３００萬元於旗下商場及中環街市推出外賣自取回贈優惠

華置（００１２７）料去年出售恒大股份錄已變現虧損７８﹒７億元

中國新城鎮（０１２７８）去年固定收益類項目投資組合總額按年升１２﹒６％

陳唱國際（００６９３）料去年錄未變現虧損１﹒７億元

５１信用卡（０２０５１）鄭海國辭任行政總裁，孫海濤接任

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《國企紅籌》

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中國中藥（００５７０）非執董售公司１﹒０５億股，持有量下降至３％

天津發展（００８８２）張秉軍已辭任主席，王剛接任

富力地產（０２７７７）去年權益合約銷售金額按年減少逾１３％

龍源電力（００９１６）去年累計完成發電量按年增１９％

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《神州民企》

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新紐科技（０９６００）改變上市籌得款項用途

信陽毛尖（００３６２）公布供股結果及購股權調整事宜

中國聯盟（０２１２８）成立聯塑班皓，提供一體化能源解決方案

港華燃氣（０１０８３）公司名稱改為「港華智慧能源」

弘陽服務（０１９７１）中標湖北省聯合交通投資開發項目第二標段

科培（０１８９０）李國輝辭任法律程序文件代理人職務，吳嘉雯接任

健升物流中國（０１５２９）擬於內地開展中醫藥零售及保健等業務

美的置業（０３９９０）去年合同銷售金額升８﹒７％

傳世茂（００８１３）協商逾１１億ＡＢＳ展期，擬年內分期兌付本金；中誠信託指世茂６億人

幣信託違約，世茂駁遭無故抽貸

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《中國要聞》

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加拿大萬信擬再收購華夏基金１３﹒９％股權

餓了麼關聯公司註冊資本急增近２３％至５５０億元人民幣

人行孫天琦稱打擊無照駕駛的非法金融活動必須嚴厲

人行劉桂平稱加大科技賦能綠色金融、普惠金融力度

人行續百億逆回購操作，本周淨回籠６６００億元

科技部表示今年重點抓好十方面工作，支撐碳達峰碳中和

易會滿稱保持ＩＰＯ常態化，加快境外上市備案制改革

北京培育「專精特新」企業上市，西城區今年目標百家

安徽放寬再婚夫妻生育，不受婚前影響可生育三子女

發改委表示適度超前開展基礎設施投資

政治局表示緊扣籌備和召開二十大發力，提升鬥爭本領

台灣石斑含禁藥，遭大陸暫停進口台灣２家養殖場活魚

內地首個跨境數據試驗性項目落地南沙，涉資３１８億元

「專精特新」企業可獲一千億元人幣意向性融資額度

上海浦東率先試點貿易制度創新，助推新興產業發展

中國石化集團資本公司布局氫能，戰略入股上海舜華

重慶一街道辦食堂疑似燃爆，已救出９人逾２０人被埋

中證監擬對深圳堂堂會計師事務所「沒一罰六」

今年地方債發行大幕開啟：河南下周招標涉３８２億元

交通銀行發放上海市首筆數字人民幣就業補貼

小米商城Ａｐｐ已支持數字人民幣支付

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《寶島快訊》

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台股收跌１﹒１％報１８１６９點，三連跌

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《其他消息》

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有人假冒律政司發電郵，律政司呼籲提高警覺

金管局表示１２月底官方外匯儲備資產減少２６億美元

保監局表示泰加保險投資和資金調配疑違規，設機制冀減的士行業影響

政府委任馮庭碩為空運牌照局主席

保監局接管泰加保險，泰加斥保監局故意刁難

房委會通過今年推售近九千伙居屋，將收緊轉售限制

深股通額度全日用４６億元；滬股通額度全日用近８９億，外資流入９３億創１個月高

中原ＣＣＬ按周升０﹒８９％，惟１月下旬或下試１８２點

總商會表示嚴厲防疫措施若延續逾兩周，將顯著影響零售市道

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《大國博弈》

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圖竊孟山都商業機密，中科院研究員承認經濟間諜罪

日澳簽署歷史性防務協定，中國駐日使館：搞小圈子

王毅到訪非洲三國，重申債務陷阱是別有用心的炒作

美印太事務協調員重申未來加強亞洲經濟參與抗衡中國

美日發表涉華聯合聲明，中國外交部促停止政治操弄

美日發表聲明，關切中國試圖破壞以規則為基礎的秩序

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《重拳監管》

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國家郵政表示快遞企業不得與他人相互串通操縱市場價格

沃爾瑪因涉嫌違反網絡安全法被中國公安部門警告

內地加強固體飲料質量安全監管，對標籤等做細化規定

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《新冠肺炎》

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本港新增３３宗確診，３０宗初陽個案１宗源頭不明

本港累計１４０宗Ｏｍｉｃｒｏｎ感染，涉三條傳播鏈

張竹君稱洪為民派對１７０人出席，最少７０人須檢疫

５厦完成封區強檢，無發現確診個案

上海昨日新增本土無症狀感染者３例

何君堯出席生日宴後曾見夏寶龍，指已做檢測呈陰性

傳港台普通話台有人初確，廣播大樓今晚７時消毒清潔

傳百人宴再多一人初確，洪為民凌晨被送入竹篙灣隔離

入境處處長區嘉宏送竹篙灣隔離，向全港市民致歉

全國昨本土確診增１３２宗，河南２０宗無症狀轉確診

多媒體劇場《百變Ａ君玩樂園》直播節目取消將退票

徐英偉馮英倫就出席百人晚宴致歉，稱將遵守規定隔離

恒生銀行實行彈性上班工作，分行如常營業

梁君彥稱１９名議員曾出席周一聚會，４人需送往檢疫

梁子超稱控疫成敗在這兩周，憂政府社區未有危機感

洪為民在竹篙灣檢疫隔離，稱閉門思過；百人宴主角洪為民稱

對官員賓客帶來不便影響防疫致歉

消息指洪為民生日宴會全部賓客須送檢

消息指再有４名議員須往竹篙灣，將缺席立會首次會議

深圳發現２宗新冠確診，要求市民「非必要不離深」

測量師女兒中招，屯門梁李秀娛幼稚園同班師生檢疫

皇家加勒比取消海洋光譜號航程，將向旅客全額退款

聽眾批無官員為百人宴問責，狄志遠稱官員應以身作則

葉劉稱徐英偉出席宴會事件嚴重，惟難另覓人選

西安孕婦被拒入院導致流產，孫春蘭稱深感愧疚

馬會表示原定明日舉行的六合彩攪珠延至本月２０日舉行

生產力促進局表示未打疫苗人員縮至每３日一檢

疫苗接種站增至兩個，月底增加兩間社區疫苗接種中心

衞生署長者健康中心下周一起即場為長者接種科興疫苗

黃大仙流動接種站今起運作，不少市民排隊輪候打針

任職媒體５３歲女出席百人宴，晚上６時至８時許到場

伊拉克列Ａ組指明地區，周一起非香港居民不准入境

恒生北角分行被列入強檢，今天下午起暫停服務

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