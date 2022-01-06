《午市前瞻》恒指偏軟，專家料農曆年前或穿２２６６５

《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收市報２２８２４，跌８２點或０﹒３６％，主板

成交７３８﹒５６億元。恒生中國企業指數報７９８４，跌３１點或０﹒３９％。恒生科技指數

報５２９２，跌３０點或０﹒５８％。



＊張智威：收緊防疫措施令股市受壓＊



恒指連續多日表現疲軟，現時已接近上個月創下的低位２２６６５點。信誠證券聯席董事張

智威向《經濟通通訊社》表示，恒指月內大有機會跌穿該位，尤其昨日政府宣布收緊防疫措施，

加上科網股遭罰款消息亦令市場憂慮監管未完，短期市況將會受壓，而外圍亦同樣受加息及疫情

困擾。

此外，張智威預期農曆年假期前，買盤薄弱，變相令恒指於２２６６５前更「危危乎」。



＊阿里股價靠穩亦不宜染指＊



阿里巴巴（０９９８８）受微博（０９８９８）配合網信辦整治消息帶動，而成為最佳藍籌

支撐大市，短期股價趨穩。張智威指阿里由１０９﹒２元新低回升後步入橫行區，在１２０元前

有較大阻力；技術走勢上，最高亦只能上望１４０元裂口位，距離現時股價只有２０元水位。他

指，阿里仍然受盈利收窄等基本因素問題影響，業績前景暗淡，故不建議現時入手。（ｈｃ）

