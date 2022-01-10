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10/01/2022 16:04

【大行報告】大行預測阿里巴巴第三財季業績，一文盡掌握！

　　《經濟通通訊社１０日專訊》阿里巴巴（０９９８８）將公布２０２２財年第三季的業績，
多家大行發表研究報告作出預測，分析普遍估計受宏觀經濟拖累，去年底國內消費加速放緩，加
上新業務投資虧損或按季進一步擴大，阿里季績表現將持續疲弱。當中，瑞信、摩根士丹利及麥
格理分別預計，阿里第三財季的收入分別按年增長１０％、１１﹒７％和１３％，均低過市場共
識的增長１５％。
　　大摩預期，阿里上季經調整純利按年倒退３７﹒２％至３８１億元人民幣，主要受累於客戶
管理收入（ＣＭＲ）及國內零售表現不佳。瑞信則估計，由於低毛利率業務比例增加及加大投資
，新業務虧損料擴大至２０８億元人民幣，經調整ＥＢＩＴＤＡ按年下跌３０％。而教育等互聯
網垂直行業正面臨監管帶來的挑戰，野村預料阿里雲季內收入將按年增長２０％，遜於坊間普遍
預測約三成的增速，集團綜合ＥＢＩＴＤＡ料按年跌２９％至４３０億元人民幣。
　　部分大行在績前稍為下調阿里美股的目標價，大摩調低逾８％至１６５美元，麥格理則維持
１５５美元的目標價。瑞信亦將阿里美股目標價削減３﹒８％至１７５美元，而港股目標價由
１７６港元，下調３﹒４％至１７０港元，維持「優於大市」評級。（ａｃ）

表列大行對阿里巴巴美股的最新目標價及評級：
　　　大行　　　目標價（美元）　　評級　　　　　　　分析重點　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　瑞信　　　１８２→１７５　優於大市　　宏觀經濟拖累季績續疲弱　　
　　　野村　　　１７８→１７３　　買入　　　　電商業務料增長續放緩　　
　　摩根士丹利　１８０→１６５　　增持　　宏觀經濟挑戰拖累集團核心表現
　　　麥格理　　　　１５５　　　優於大市　料第三財季收入按年增１３％　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　註：美股兌港股＝１股兌８股
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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