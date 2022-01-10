【大行報告】大行預測阿里巴巴第三財季業績，一文盡掌握！

《經濟通通訊社１０日專訊》阿里巴巴（０９９８８）將公布２０２２財年第三季的業績，

多家大行發表研究報告作出預測，分析普遍估計受宏觀經濟拖累，去年底國內消費加速放緩，加

上新業務投資虧損或按季進一步擴大，阿里季績表現將持續疲弱。當中，瑞信、摩根士丹利及麥

格理分別預計，阿里第三財季的收入分別按年增長１０％、１１﹒７％和１３％，均低過市場共

識的增長１５％。

大摩預期，阿里上季經調整純利按年倒退３７﹒２％至３８１億元人民幣，主要受累於客戶

管理收入（ＣＭＲ）及國內零售表現不佳。瑞信則估計，由於低毛利率業務比例增加及加大投資

，新業務虧損料擴大至２０８億元人民幣，經調整ＥＢＩＴＤＡ按年下跌３０％。而教育等互聯

網垂直行業正面臨監管帶來的挑戰，野村預料阿里雲季內收入將按年增長２０％，遜於坊間普遍

預測約三成的增速，集團綜合ＥＢＩＴＤＡ料按年跌２９％至４３０億元人民幣。

部分大行在績前稍為下調阿里美股的目標價，大摩調低逾８％至１６５美元，麥格理則維持

１５５美元的目標價。瑞信亦將阿里美股目標價削減３﹒８％至１７５美元，而港股目標價由

１７６港元，下調３﹒４％至１７０港元，維持「優於大市」評級。（ａｃ）



表列大行對阿里巴巴美股的最新目標價及評級：

大行 目標價（美元） 評級 分析重點

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瑞信 １８２→１７５ 優於大市 宏觀經濟拖累季績續疲弱

野村 １７８→１７３ 買入 電商業務料增長續放緩

摩根士丹利 １８０→１６５ 增持 宏觀經濟挑戰拖累集團核心表現

麥格理 １５５ 優於大市 料第三財季收入按年增１３％

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註：美股兌港股＝１股兌８股



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