《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊

《牛熊志選》恒指上周先跌後反彈，上周三（５日）及上周四（６日）受到新經濟股拖累一

度跌至５２周低位約２２６６５點附近；上周五（７日）終顯著反彈，並重上２０天線至

２３５００點附近，短線或有機會進一步回升，逐步上望２４０００點心理關口。恒指牛熊證資

金流情況，截至上周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約８１３０萬港元資金淨流入，顯示

有資金流入好倉，恒指熊證則累計約１﹒１９億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分

布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價２２５００點至２２７９９點之間，累計相當

約３１８７張期指合約；熊證街貨主要在收回價２３５００點至２３７９９點之間累計了相當約

２１７７張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅維持於１８﹒１％的水平；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升０﹒１個波幅

點至２０﹒７％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅上升１﹒４

個波幅點至２１﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至２６﹒７％；

騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至３４﹒６％；中石油（００８５７）的引

伸波幅上升０﹒７個波幅點至２８﹒３％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升２﹒７個波幅

點至３０﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２０﹒０％；友邦

（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒０個波幅點至２４﹒９％；工行（０１３９８）的引伸波幅

上升１﹒０個波幅點至２０﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至

３０﹒３％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至２２﹒７％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

７０７６﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

騰訊認購證為行使價約４８０元至５００元附近的中期價外條款，實際槓桿約８﹒２倍至

１１﹒２倍；另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約４３９３萬元資金淨流入

部署，資金留意行使價２３９元至２６０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒７倍

至７﹒３倍。

至於看淡資金流方面，期內阿里（０９９８８）的相關認沽證及熊證合共錄得約５２６萬元

資金淨流入部署。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約９２元至１０４元附近的中期

價外條款，實際槓桿約３﹒５倍至３﹒９倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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