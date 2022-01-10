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10/01/2022 09:05

《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊

　　《牛熊志選》恒指上周先跌後反彈，上周三（５日）及上周四（６日）受到新經濟股拖累一
度跌至５２周低位約２２６６５點附近；上周五（７日）終顯著反彈，並重上２０天線至
２３５００點附近，短線或有機會進一步回升，逐步上望２４０００點心理關口。恒指牛熊證資
金流情況，截至上周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約８１３０萬港元資金淨流入，顯示
有資金流入好倉，恒指熊證則累計約１﹒１９億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分
布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價２２５００點至２２７９９點之間，累計相當
約３１８７張期指合約；熊證街貨主要在收回價２３５００點至２３７９９點之間累計了相當約
２１７７張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權
的引伸波幅維持於１８﹒１％的水平；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升０﹒１個波幅
點至２０﹒７％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅上升１﹒４
個波幅點至２１﹒３％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至２６﹒７％；
騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至３４﹒６％；中石油（００８５７）的引
伸波幅上升０﹒７個波幅點至２８﹒３％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升２﹒７個波幅
點至３０﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２０﹒０％；友邦
（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒０個波幅點至２４﹒９％；工行（０１３９８）的引伸波幅
上升１﹒０個波幅點至２０﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至
３０﹒３％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至２２﹒７％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約
７０７６﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的
騰訊認購證為行使價約４８０元至５００元附近的中期價外條款，實際槓桿約８﹒２倍至
１１﹒２倍；另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約４３９３萬元資金淨流入
部署，資金留意行使價２３９元至２６０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒７倍
至７﹒３倍。
　　至於看淡資金流方面，期內阿里（０９９８８）的相關認沽證及熊證合共錄得約５２６萬元
資金淨流入部署。阿里認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約９２元至１０４元附近的中期
價外條款，實際槓桿約３﹒５倍至３﹒９倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
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