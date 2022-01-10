《一周攻略－周進略》開局首周勢合理，短線長線有分歧

《一周攻略》２０２２年開局，事態發展非常合理。新經濟相對受壓，舊經濟略為跑贏，但

不是絕對的分別，只是相對。顯然，美聯儲加息的影響繼續主導，資產配置不可能無視折現率的

變化，加息一事，為一眾資產估值打折。



＊事態落實符預期，反其道而行合理？＊



然而，既然這並非今天才知道的事，反而是去年初至今，大家早已為通脹一事，爭拗多時，

要表達的多已表達，要反映的早已反映，相信影響不是沒有，但過去一年的時間已經消化大部分

。換言之，這是正宗的市場智慧，當事態發展落實原本預期，可能會反其道而行才合理。



＊加息已反映，但尚未落實＊



當然，純粹以方向論，始終是加息的動作，按目前一次未加，最終落實言之尚早，故此，仍

有相對時日和空間，讓之前受惠於資金推動的大量資產，尤其想像空間較大的，都要先行回落一

點，才是正著。



＊量寬雖助燒錢，經營才是關鍵＊



無論如何，新經濟不是沒有前景，只是中短期的變化。畢竟，企業經營管理能力，以至靠真

本事在行業中得到龍頭地位，以至網絡或平台效應，都不是單靠央行的貨幣政策寬鬆出來的，最

多只能說，量化寬鬆有助於整體投資氣氛，令大家可以肯冒險，資金在更多項目上作出嘗試，燒

錢是必要條件，但不是充分條件。



＊新經濟加密貨幣有阻力＊



正因如此，長遠來說，投資者的選股仍未見大變，多年來得到的經驗，不會一下子推翻，除

非一直有新的相反經驗，把之前的覆蓋掉。換言之，可以留意之前多年有好表現的，例如新經濟

和加密貨幣的阻力，短期一定明顯，但未必持久。當然，這是假設加息步伐，包括次數或幅度，

大致是保持美聯儲議息後的表述，則無大礙。



＊狀欲反彈，毋急低吸＊



暫時開局首周，正是這樣子，新經濟或加密貨幣續見回吐壓力，短期可是正常得很，只是之

前升勢太明顯，回吐要以時間消化換取空間。故此，如無必要，不用急於低吸，儘管上周後期，

上述板塊狀欲反彈，部分幅度亦不少。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出

）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

