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即市新聞

10/01/2022 09:21

《套期保值－蕭猷華》恒指反彈至２０天線，暫以波幅市看待

　　《套期保值》恒指上周五（７日）升４２０點，收報２３４９３點，兩個交易日累計升約
６００點，重上２０天線，到達第一個阻力區２３５００點。阿里巴巴（０９９８８）兩日內由
低位反彈約１２％，騰訊（００７００）、美團（０３６９０）亦見資金流入。
　　變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ在本港社區已經來勢洶洶，憂爆發「第五波」疫情，今次本港出現
Ｏｍｉｃｒｏｎ流入社區，源頭疑是國泰機組人員涉嫌違反豁免指引，與內地短期內通關已成泡
影。要阻止病毒在本港擴散，官員和市民必須齊心抗疫，與時間競賽，刻不容緩，盡量減少不必
要聚會。面對疫情來襲，本港經濟將受影響，本地零售板塊短期首當其衝。
　　港股方面，有數據指本港去年共有１９１間上市公司進行回購，金額達３８０多億港元，近
２０年最大規模，出現大規模回購潮，可預視股市有見底跡象。恒指上星期曾經下試去年１２月
２０日的低位２２６６５點，其後出現單日轉向，累計由低位反彈接近１０００點。筆者認為暫
時仍以反彈市看待，若能確認企穩２３６００點，下站目標是５０天線２４１００點。《信誠證
券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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