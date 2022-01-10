《經濟通通訊社１０日專訊》雅居樂（０３３８３）公布於２０２１年７月１日至１２月
３１日止期間，集團已就出售１４項非核心物業訂立若干協議（物業認購書及買賣合同），當中
包括酒店５宗、商場２宗、售樓部３宗、小區商業配套３宗及公寓１宗，售價合計約２８億元（
人民幣﹒下同），當中訂金及╱或銷售款合計約１１﹒４９億元已在２０２１年收取，餘數可於
２０２２年收取。集團擬將物業出售之所得款項淨額用作一般營運資金。（ｍｈ）
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10/01/2022 08:28
《神州民企》雅居樂六個月售１４項非核心物業，可套現２８億人幣
《經濟通通訊社１０日專訊》雅居樂（０３３８３）公布於２０２１年７月１日至１２月
３１日止期間，集團已就出售１４項非核心物業訂立若干協議（物業認購書及買賣合同），當中
包括酒店５宗、商場２宗、售樓部３宗、小區商業配套３宗及公寓１宗，售價合計約２８億元（
人民幣﹒下同），當中訂金及╱或銷售款合計約１１﹒４９億元已在２０２１年收取，餘數可於
２０２２年收取。集團擬將物業出售之所得款項淨額用作一般營運資金。（ｍｈ）
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