《專家之言－葉尚志》逼空行情如期到來，恒指將朝２５０００進發

《專家之言》１月７日，港股彈性有開始增強的情況，在美股和Ａ股出現兩連跌的背景下，

恒指連升兩日再漲了有４２０點，以點數來算是一個月來的最大單日升幅。正如我們指出，隨著

對於美國加息的過早憂慮、香港疫情防控加劇、以及細價股出現集體暴跌的集中影響，估計市場

看空氣氛已有到了冰點，也給「物極必反」這個市場定律帶來了基礎條件，而我們相信這波逼空

行情已有到來的機會。事實上，在過去的一個月，我們對於港股已跌抵重要底部位置水平的看法

維持不變，對後市可以保持正面積極的態度，２３５００點是恒指的向上突破點，升穿後將可朝

著首站目標２５０００點來進發。



＊兩連漲以近全日高位收盤，重上１０日２０日線＊



恒指走出了一波兩連漲，並且以接近全日最高位２３４９７點來收盤，一舉站回到１０日和

２０日線以上，相信短期上攻勢頭仍在，有進一步向上衝關的傾向。恒指收盤報２３４９３點，

上升４２１點或１﹒８２％。國指收盤報８２３１點，上升１６２點或２﹒０１％。另外，港股

主板成交金額有１４７２億多元，而沽空金額有２２４﹒４億元，沽空比例１５﹒２４％。至於

升跌股數比例是９４１：７４１。日內漲幅超過１０％的股票有４７隻，而日內跌幅超過１０％

的股票有３２隻。



＊互聯網龍頭股續回穩彈升，騰訊為配置首選＊



盤面上，互聯網龍頭股繼續回穩彈升，再度獲得著名投資者芒格增持的阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８），又再一馬當先再漲了有６﹒４４％至１２８﹒８元收盤，有進一步朝著１４０

元關口來進發的傾向。而騰訊（００７００）也漲了有１﹒３７％，近期宣布減持京東和冬海的

行動，有利公司釋放價值屬於正面因素，是我們考慮配置時的首選。另外，值得注意的是，作為

市場氣氛參考指標的港交所（００３８８），也漲了有３﹒３１％，顯示市場情緒已有出現轉好

的情況，可以多加注意。《第一上海首席策略師 葉尚志》



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