【出貨量差】舜宇遭特大戶超大戶進取沽貨，分析籲呢個位中長線吸

《經濟通通訊社記者梁凱菱１０日報道》踏入２０２２年，不少上市公司均會公布去年營運

數據，包括車企、手機設備商等。舜宇光學（０２３８２）上周五（７日）收市後公布１２月以

至全年的出貨量數據，手機鏡頭及車載鏡頭上月出貨量按年、按月皆跌，全年出貨量雙雙不達標

。雖然舜宇上周已累瀉近１０％，今早仍再創近兩個月新低，難道股價仍未反映出貨量的遜色表

現？



＊三項主要產品去年出貨量均未達預期目標＊



舜宇上月手機鏡頭出貨量１﹒２億件，按月跌２﹒２％，按年則跌幅擴大至７﹒３％；車載

鏡頭出貨量４８４﹒８萬件，按月、按年分別跌３﹒５％及１５﹒５％，主要受累於芯片缺貨，

以及去年同期的高基數影響。不過，手機攝像模組去年的基數則較低，以致按年錄近１５％升幅

，至５１８９﹒２萬件。

總結全年，手機鏡頭出貨量１４﹒４億件，按年跌５﹒９％，遜預期的增長５－１０％。換

句話說，僅完成預期目標約９０％。至於車載鏡頭，出貨量６７９８萬件，增長２１﹒０％，惟

仍未達預期的增長２５－３０％。手機攝像模組亦如是，僅增長１３﹒６％至６﹒７億件，較預

期的增長２０－２５％低。

光大證券國際財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》中表示，觀乎首１１個表現，全年不達標可謂不意外。較重要的是，影響出貨

量未如理想的因素是否仍然存在，以及未來前景如何。



＊普通大戶與特大戶、超級大戶部署分歧＊



不過，市場率先「用腳投票」，拖累今早股價低開近１％後，迅即擴大跌幅至近３％，低見

２１６元，再創去年１１月１９日以來最低，惟其後隨大市升幅擴大而跌幅收窄。截至１１時

１５分，舜宇報２１８﹒８元，跌幅近２％。

據《經濟通ＨＶ２報價系統》，舜宇錄近５８１萬元資金淨主動賣出，佔成交金額不多，僅

１﹒３％，意味參考價值不大。

事實上，細看資金流向趨勢，成交金額２００萬或以上的普通大戶，淨主動賣出舜宇的規模

不斷減少。由９時４５分的最多２３６８萬元淨質貨，縮減至目前的６９５萬元，可見普通大戶

買家入市態度比早市初段積極。不過，特大戶及超級大戶仍不買帳，兩者的主動買沽比率均為

０：１００，意即入市的特大戶及超級大戶全部均淨主動賣出舜宇光學，情況並不理想。正如下

圖顯示（左下角綠框），非散戶主動買沽比率只報４２：５８，比過去五天平均的５６：４４遜

色，可見非散戶沽家入市態度轉為進取。

值得留意，舜宇上周已累挫９﹒８１％，同期平均錄得近１６０５萬元資金淨主動買入。由

此可見，即使股價已「先跌為敬」，但在遜預期的出貨量數據出爐後，投資者仍選擇沽貨居多。



各級別市場參與者每宗標準自動對盤交易成交金額

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



市場參與者 每宗標準自動對盤交易成交金額

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

非散戶 １００萬或以上

中戶 １００－１９９萬元

普通大戶 ２００－４９９萬元

特大戶 ５００－９９９萬元

超級大戶 １０００萬元或以上

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



＊溫傑料毛利率提升有望抵銷較低出貨量＊



究竟舜宇的前景如何？溫傑大派定心丸，料手機及車載鏡頭業務前景仍樂觀！在手機鏡頭業

務方面，內地國產品牌包括ＯＰＰＯ、ＶＩＶＯ、小米等逐步承接華為高端手機的市場份額，而

這些品牌均為舜宇的客戶，料未來半年至一年的出貨量有望提升。而且，手機鏡頭愈來愈高端，

相信可改善舜宇的鏡頭結構，毛利率的提升或可抵銷出貨量的損失。

至於在車載鏡頭業務方面，芯片短缺及去年高基數為預料之中，隨著新能源汽車佔比不斷提

升，估計對舜宇有利。

內地券商華泰證券與溫傑的看法不謀而合，該行相信，舜宇在先進駕駛輔助系統

（ＡＤＡＳ）等新興領域仍處於有利地位；目前仍在觀察舜宇２０２２－２０２３年出貨量預測

情況，維持２０２１╱２０２２╱２０２３年的每股盈利預測為５﹒２８╱６﹒６８╱８﹒４２

元人民幣，以及目標價２５５元。

溫傑則指，舜宇的股價早前由１８４﹒４元，最高升至２５８元；歷史僅約兩個半月，累計

升幅已達４０％！主要受惠於市場對其元宇宙業務的憧憬，而２５８元與歷史高位２５９﹒４元

接近，累積過大升幅後回落屬正常調整，維持建議２００元或以下買入。

