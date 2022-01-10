《盤後部署》恒指明天有望重返二萬四，醫藥股技術上現轉勢訊號

《經濟通通訊社１０日專訊》港股今日表現靠穩，高開３０點報２３５２３點，雖然曾倒跌

８９點，但很快就重拾升軌，半日高收１９３點，報２３６８７點，午後保持升勢。

醫藥股今天持續有買盤流入，中生製藥（０１１７７）升５﹒９７％，收報６﹒２１元；石

藥（０１０９３）升６﹒１５％，收報９﹒３２元。互聯網醫藥股同樣見好，阿里健康

（００２４１）日內走勢強勁，收市升１０﹒８３％，報６﹒９６元，為全日表現最佳藍籌；京

東健康（０６６１８）更升１１﹒６４％，收報６３﹒８元。另一邊廂，國壽（０２６２８）董

事長受查，全日跌１﹒６３％，報１３﹒２４元。創科（００６６９）連續第二日回吐，全日跌

５﹒１２％，報１３９元，為表現最差藍籌。

ＡＴＭ全日走勢穩定，內房、銀行及餐飲股亦見做好，恒指最終收高２５３點，報

２３７４６點，主板成交１３８７﹒４６億元。國企指數報８３６５點，升１３４點或升

１﹒６３％。恒生科技指數報５６２５點，升１２１點或升２﹒２１％。

Ａ股今天回升，上證綜合指數報３５９３點，升１３點或升０﹒３９％，成交

４４３４﹒０１億元人民幣。深證成份指數報１４４０６點，升６３點或升０﹒４４％，成交

２９９１﹒９２億元人民幣。



＊煤炭股維持炒波幅策略＊



大市成交額較上日減少８５﹒２億元，惟資金淨流入較上日多１１﹒８２億元。根據《經濟

通ＨＶ２報價系統》，從２０天資金流向來看，近３天資金流入額顯著增強，而阿里巴巴

（０９９８８）、騰訊（００７００）及美團（０３６９０）的大戶主動買入比率都較一星期前

多，資金流入情況大幅改善，反映市場投資氣氛稍為好轉，推動大市繼續上升。從日線圖看，恒

指目前已突破２０天線２３２７８點水平，１０天線正向上行，ＭＡＣＤ牛差距亦擴闊中，明天

重返２４０００機會高。

板塊方面，醫藥股近幾天升勢凌厲。近日中生製藥、石藥等在年內低位反彈，從資金流向來

看，這兩隻醫藥股都在近３至５天錄得顯著增幅的資金流入，今天中生製藥更有近１﹒５億的資

金淨流入，反映大戶已集中火力部署醫藥股。從日線圖看，中生製藥及石藥連升３天，股價企穩

多條主要平均線，ＭＡＣＤ牛差距不斷擴闊，技術上已出現轉勢訊號，相信短期內還有一定升幅

。

另外，煤炭股都受炒作。印尼今年元月一日突然宣布暫停出口燃料煤一個月，日本及菲律賓

呼籲恢復煤炭出口，惟印方表示國內短缺問題尚未解決，暫不會恢復出口。目前煤炭出口禁令未

除，中國煤炭價格相信很難大幅回落。從日線圖看，主要煤炭股兗煤（０１１７１）及神華

（０１０８８）在１２月中旬升至年內高位後持續窄幅橫行，ＭＡＣＤ熊差距未見顯著擴大，短

期繼續維持在區間炒波幅策略。（ｅｒ）

