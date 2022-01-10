  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2022 17:00

《盤後部署》恒指明天有望重返二萬四，醫藥股技術上現轉勢訊號

　　《經濟通通訊社１０日專訊》港股今日表現靠穩，高開３０點報２３５２３點，雖然曾倒跌
８９點，但很快就重拾升軌，半日高收１９３點，報２３６８７點，午後保持升勢。
　　醫藥股今天持續有買盤流入，中生製藥（０１１７７）升５﹒９７％，收報６﹒２１元；石
藥（０１０９３）升６﹒１５％，收報９﹒３２元。互聯網醫藥股同樣見好，阿里健康
（００２４１）日內走勢強勁，收市升１０﹒８３％，報６﹒９６元，為全日表現最佳藍籌；京
東健康（０６６１８）更升１１﹒６４％，收報６３﹒８元。另一邊廂，國壽（０２６２８）董
事長受查，全日跌１﹒６３％，報１３﹒２４元。創科（００６６９）連續第二日回吐，全日跌
５﹒１２％，報１３９元，為表現最差藍籌。
　　ＡＴＭ全日走勢穩定，內房、銀行及餐飲股亦見做好，恒指最終收高２５３點，報
２３７４６點，主板成交１３８７﹒４６億元。國企指數報８３６５點，升１３４點或升
１﹒６３％。恒生科技指數報５６２５點，升１２１點或升２﹒２１％。
　　Ａ股今天回升，上證綜合指數報３５９３點，升１３點或升０﹒３９％，成交
４４３４﹒０１億元人民幣。深證成份指數報１４４０６點，升６３點或升０﹒４４％，成交
２９９１﹒９２億元人民幣。

＊煤炭股維持炒波幅策略＊

　　大市成交額較上日減少８５﹒２億元，惟資金淨流入較上日多１１﹒８２億元。根據《經濟
通ＨＶ２報價系統》，從２０天資金流向來看，近３天資金流入額顯著增強，而阿里巴巴
（０９９８８）、騰訊（００７００）及美團（０３６９０）的大戶主動買入比率都較一星期前
多，資金流入情況大幅改善，反映市場投資氣氛稍為好轉，推動大市繼續上升。從日線圖看，恒
指目前已突破２０天線２３２７８點水平，１０天線正向上行，ＭＡＣＤ牛差距亦擴闊中，明天
重返２４０００機會高。
　　板塊方面，醫藥股近幾天升勢凌厲。近日中生製藥、石藥等在年內低位反彈，從資金流向來
看，這兩隻醫藥股都在近３至５天錄得顯著增幅的資金流入，今天中生製藥更有近１﹒５億的資
金淨流入，反映大戶已集中火力部署醫藥股。從日線圖看，中生製藥及石藥連升３天，股價企穩
多條主要平均線，ＭＡＣＤ牛差距不斷擴闊，技術上已出現轉勢訊號，相信短期內還有一定升幅

　　另外，煤炭股都受炒作。印尼今年元月一日突然宣布暫停出口燃料煤一個月，日本及菲律賓
呼籲恢復煤炭出口，惟印方表示國內短缺問題尚未解決，暫不會恢復出口。目前煤炭出口禁令未
除，中國煤炭價格相信很難大幅回落。從日線圖看，主要煤炭股兗煤（０１１７１）及神華
（０１０８８）在１２月中旬升至年內高位後持續窄幅橫行，ＭＡＣＤ熊差距未見顯著擴大，短
期繼續維持在區間炒波幅策略。（ｅｒ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/01/2022
3月加息喇!　銀行股全線造好匯控創近兩年高　仲有邊隻可留意?
中國故事10/01/2022
《神州經脈》奧密克戎殺入天津　世茂加快售資產　滬指年內首收漲
專訪10/01/2022
【專訪】陶冬：市場會如何應對聯儲的三板斧？(有片)
財經熱話10/01/2022
放寬紅線、併購、售產、分拆，內房消息多籮籮　邊隻跟得過?
FOCUS10/01/2022
【FOCUS】千萬級城市伏擊不斷　抗疫路徑之爭再起
財經熱話10/01/2022
【出貨量差】舜宇遭特大戶超大戶進取沽貨 惟分析籲呢個位中長線吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金