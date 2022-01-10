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10/01/2022 10:33

【國際要聞】紐約公寓大火１９死６０傷，３０年來最慘重

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國紐約市周日發生當地３０年來死傷最慘重火災，一座１９
層高公寓疑因電熱器故障引發大火，至少１９人死亡，包括９名兒童。另有６０人受傷，其中
３２人情況嚴重，數人危殆。
　　事發於上午１１時許，約２００名消防員趕往現場滅火。數日前費城一座公寓亦發生大火，
導致１２人死亡，包括８名兒童。（ｊｆ）

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