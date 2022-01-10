  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2022 13:49

【國際要聞】非法擁有對講機罪成，昂山素姬被判監４年

　　《經濟通通訊社１０日專訊》緬甸前國務資政兼外長昂山素姬周一在首都內比都法院，被判
非法擁有對講機等多項罪名成立，判監４年。昂山上月初亦因煽動叛亂等罪名被判監４年，後被
減免為２年。
　　在法庭判決前，東盟輪值主席國柬埔寨總理洪森於上周五訪問緬甸，與緬甸國防軍總司令敏
昂萊會談並發表聯合聲明。敏昂萊聲稱緬甸將借鏡柬埔寨經驗，與包括少數民族在內的各方談判
，推動國家和平諒解。（ｊｆ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/01/2022
傳粵政府為項目併購牽線中海外潤地持續造好　當代置業遭追債今復牌瀉四成
FOCUS10/01/2022
【FOCUS】千萬級城市伏擊不斷　抗疫路徑之爭再起
財經熱話10/01/2022
【出貨量差】舜宇遭特大戶超大戶進取沽貨 惟分析籲呢個位中長線吸
大行報告10/01/2022
【大行炒D乜】麥格理睇「熊」商湯　目標價4元
開市Good Morning10/01/2022
溫傑：內房陰霾未散　港股不宜太亢奮維持上望23800
財經熱話10/01/2022
【陶觀天下】市場在動盪陰影下起勢　資金在通脹預期中布局
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金