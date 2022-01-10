【國際要聞】非法擁有對講機罪成，昂山素姬被判監４年

《經濟通通訊社１０日專訊》緬甸前國務資政兼外長昂山素姬周一在首都內比都法院，被判

非法擁有對講機等多項罪名成立，判監４年。昂山上月初亦因煽動叛亂等罪名被判監４年，後被

減免為２年。

在法庭判決前，東盟輪值主席國柬埔寨總理洪森於上周五訪問緬甸，與緬甸國防軍總司令敏

昂萊會談並發表聯合聲明。敏昂萊聲稱緬甸將借鏡柬埔寨經驗，與包括少數民族在內的各方談判

，推動國家和平諒解。（ｊｆ）

