《台股攻略－黃振宇》台灣先跌後升，考驗萬八點關口

《台股攻略》台灣疫情升溫，市場憂慮再起，台股加權指數今日（１０日）一度跌１２６點

，考驗萬八點關口，航空股仍然疲弱，台積電及防疫相關股撐市，最終令指數倒升７０點，收

１８２３９點，成交金額為２７１０億元（新台幣．下同），三大法人聯手淨賣出８５﹒３５億

元。

電子權值股走勢震盪，台積電撐市，收６４３元，升１﹒４％；聯發科收１０９５元，微跌

０﹒４％；鴻海及聯電分別跌１﹒９％及０﹒８％，矽力─ＫＹ跌３﹒７％，友達、南亞科及國

巨則升０﹒８％至３％。疫情再起，為宅經濟概念的宅配通及嘉里大榮均漲停板，但貨櫃三雄遭

受市場沽壓，萬海收１７９﹒５元，跌４﹒３％；陽明收１１１﹒５元，跌１﹒８％；長榮收

１３６﹒５元，跌２﹒９％。航空雙雄的長榮航及華航跌超過２％。防疫相關股的亞諾法、恒大

、康那香及毛寶漲停，寶齡富錦升６﹒２％，雃博升４﹒３％。全球健身器材大廠喬山公告獲歐

美大客戶積極下單，２０２１年１２月總收入達４１﹒９億元，按月大增５５％，全年總收入達

３０７﹒２億元，首度突破３００億元大關，創歷史新高。五大電子代工廠之一的仁寶在筆電及

非筆電業務穩定，單月、單季及全年營收均改寫歷史新高紀錄，全年營收達１﹒２３兆元。

近期台股受疫情拖累，雖然今日台股先跌後升，但整體成交金額略為收縮，加權指數的萬八

點關口成重要支持位。另外，現時防疫至上的趨勢下，投資者可以留意一眾防疫概念股、電商及

遊戲股作短線操作。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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