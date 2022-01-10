《窩輪豪情－梁業豪》輪到殺恒指熊證倉？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為金融業、電訊

業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為匯控

（００００５）、中銀香港（０２３８８）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選吉利汽車（００１７５）、思摩爾國際（０６９６９）與安踏體育（０２０２０）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、電訊業與能源業。此外，恒生綜

合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為匯控、工商銀行與中國平安

（０２３１８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證

或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選舜宇光學科技（０２３８２）、吉利汽車與安踏體

育。

上周五（７日）港股好友發力反攻，今早（８日）開市後努力阻止市況回跌，屬於利好短期

後市的現象。恒指牛熊證市場內，牛證重貨區現為２２５００－２２５９９，熊證重貨區則為

２３６００－２３６９９，觀乎近日好友的反攻意欲，大戶往上殺倉的機會略大。若恒指被推高

至２３６９９，將合共有４６隻恒指熊證被強制性收回，等同１４９１張恒指期貨好倉的威力。

不過，好友未能就此安心，明天再談。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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