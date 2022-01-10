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10/01/2022 08:51

【虛幣世界】山寨幣反彈，比特幣於四萬美元有支持

　　《經濟通通訊社記者李皆穎１０日報道》早前比特幣再次上演「大戶屠倉記」之後，於四萬
美元有明顯支持，而山寨幣連同一起反彈。早前聯儲局公布１２月會議記錄，其中暗示聯儲將加
快收水程序，消息再次引起加密貨幣市場恐慌，再次令比特幣期權合約出現斬倉朝，比特幣曾跌
至三萬八美元後開始現反彈。
　　加密貨幣量化交易公司ＱＣＰ　Ｃａｐｉｔａｌ表示，聯儲局暗示「派鷹」，市場預計聯儲
局三月加息機會達九成，隨著聯儲收水之後，預計比特幣及以太幣於２０２２年大部分時間都難
以破頂。
　　虛擬貨幣價格下跌，據經濟通據數顯示，比特幣現報４１６８１﹒５９元（美元．下同），
跌０﹒４４％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３１４０﹒９９元，跌０﹒３４％；艾達幣
報１﹒１６元，跌０﹒４３％；瑞波幣報０﹒７４元，跌０﹒４５％。

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