《談國論企－黎偉成》服務業上月再擴建築業稍放緩

《談國論企》中國的非製造業商務活動於２０２１年１２月份的擴張力度再增強，為四季度

表現最佳的一個月份，因服務業有較快速度的回升，而建築業則稍為放慢，顯中國內需仍然相對

強烈，使非製造業尚能保持穩定較理想的發展態勢，連同製造業由收縮轉擴張，該可保國民經濟

穩中有進成長的良性發展態勢。



＊服務業受惠金融投資活躍惟消費稍差＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０２１年１２月達

５２﹒７，環比回升０﹒４個百分點，止住１１月份５２﹒３回落０﹒１個百分點和１０月份

５２﹒４跌０﹒８個百分點的二連跌；而９月份環比大幅提升７﹒２個百分點至５３﹒２，則因

８月份受到氣候變化影響而急挫７﹒３個百分點至４５﹒２收縮之所致。

非製造業再回穩向好，重點有（甲）服務業，商務活動指數於２０２１年１２月達５２，比

對上一個月上升０﹒９個百分點，而１１月份達５１﹒１回落０﹒５個百分點和１０月份

５１﹒６跌０﹒８個百分點，而９月份５３﹒２明顯止住８月份急走跌至收縮劣境轉再擴張之況

，意味行業情況漸見改善。特別是國家統計局對服務業最新發展之語，為：「從行業情況看，航

空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務、其他金融行業等，處於

６０或以上的高位景氣區間；零售、住宿、房地產

、租賃及商業服務、居民服務等行業低於臨界點」，要解讀的有幾個重點：（Ｉ）所列的多個有

擴張的行業，皆處「６０或以上高位景氣區間」，不僅（ｉ）與９月份之數相若，而「６０」比

１１月份與１０處「５５」高５個百分點，更（ｉｉ）被形容為「高位景氣區域」，相對於１１

及１０日份的「較高景氣區」

，與上一個月的相比，自是由「降了級別」轉為「升級」至原本良好的區間。

具體一點評釋，處擴張行業中之（Ｉ）航空運輸，相信是屬於與航空有關的物流，而１１月

份領先的水上運輸則未見快速擴張之列。

至於（ＩＩ）電信擴播及衛星傳輸服務，更是長期快速擴張的行業，當然受惠於５Ｇ拉動的

通信需求保持快速成長，更重要的是工商各業和居民所需的各種各樣智能服務需求更為強烈，前

景廣闊

、良佳。

和（ＩＩＩ）服務行業中之貨幣金融服務、資本市場服務、其他金融等，亦處於高位景氣區

，此可反映居民對與金融有關的投資，興趣和行動有較大程度的改善。相信這與國民經濟使居民

就業和收入持續穩增有關，亦得到滬、深股市反覆向好的支持。

但商務活動有收縮的行業，為：零售、道路運輸、住宿、房地產、租賃和商務、居民服務等

，皆處於臨界點以下的收縮水平。看來會是受到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９在境內若干地方出現

有限確診

，使居民外出消費、購物有所減少，而所造成負面影響和壓力。

服務業各個主項表現，為（一）新訂單分類指數於２０２１年１２月份達４８﹒２，環比回

升０﹒２個百分點，對上一個月則落０﹒５個百分點。（二）產銷價格中之（１）投入產品價格

分類指數４９﹒６，環比回落２﹒２個百分點，使（２）銷售價格分類指數環比亦跌２﹒２個百

分點為４６﹒８。投入產品跌價使銷售價雙雙回落至收縮水平，有助於強化服務業的競爭力。

至於（三）服務業商務活動預期指數在２０２１年１２月份為５６﹒９，環比跌１﹒３個百

分點，而１１月份及１０月份分別跌０﹒３點及０﹒４個百分點，和９月份達５８﹒９環比上升

１﹒６個百分點點，續低於６０的水平

。



＊建築業年底商情稍緩續俏看前景＊



再看（乙）建築業，表現有所回落：商務活動指數於２０２１年１２月份達５６﹒３，環比

下跌２﹒８個百分點，而１１月份５９﹒１環比升２﹒２個百分點，１０月份５６﹒９跌０﹒６

個百分點和９月份為５７﹒５回落３個百分點，相當反覆。其中（Ａ）新訂單分類指數於１２月

份達５０。環比下滑４﹒２個百分點。（Ｂ）從業人員分類指數於５１﹒８，環比升０﹒５個百

分點。

至於（Ｃ）價格：投入產品價格分類指數回升３﹒２個百分點，但處４８﹒１的收縮水平，

而上月則大幅回落２５﹒８個百分點至４４﹒９；銷售價格分類指數環比跌１﹒５個百分點，處

５１﹒０。屬溫和擴張。

（Ｄ）業務活動預期指數於２０２１年１２月份達５９﹒９環比回升１﹒６個百分點。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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