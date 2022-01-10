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即市新聞

10/01/2022 09:29

《異動股》商湯（２０）微跌近１％，遭麥格理首予跑輸大市評級

　　《經濟通通訊社１０日專訊》麥格理首予商湯（０００２０）４元目標，惟首予「跑輸大市
」評級。商湯現價跌０﹒８２％，報７﹒３元，該股成交約５４萬股，涉資３９６萬元。
　　另外，聖諾醫藥（０２２５７）無升跌，報８０﹒９元；泉峰控股（０２２８５）升
０﹒７１％，報５７﹒０５元。
　　現時，恒生指數報２３５２３，升３０點或升０﹒１３％，主板成交２６﹒０４億元。國企
指數報８２３０，跌０點或跌０﹒０１％。恒生科技指數報５４９９，跌３點或跌０﹒０７％。
　　即月期指新報２３４７４，升７點，低水５０點。即月國指期貨報８２２１，升４點，低水
１０點。即月科指期貨新報５４９１，跌１０點，低水９點。
　　上證綜合指數報３５７２，跌６點或跌０﹒１９％，成交３５﹒４３億元人民幣。
　　深證成份指數報１４３０４，跌３８點或跌０﹒２７％，成交１７﹒７０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　　７﹒３元　跌０﹒８２％
　　聖諾醫藥（０２２５７）　　８０﹒９元　　　　無升跌
　　泉峰控股（０２２８５）　５７﹒０５元　升０﹒７１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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