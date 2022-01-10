《異動股》商湯（２０）微跌近１％，遭麥格理首予跑輸大市評級

《經濟通通訊社１０日專訊》麥格理首予商湯（０００２０）４元目標，惟首予「跑輸大市

」評級。商湯現價跌０﹒８２％，報７﹒３元，該股成交約５４萬股，涉資３９６萬元。

另外，聖諾醫藥（０２２５７）無升跌，報８０﹒９元；泉峰控股（０２２８５）升

０﹒７１％，報５７﹒０５元。

現時，恒生指數報２３５２３，升３０點或升０﹒１３％，主板成交２６﹒０４億元。國企

指數報８２３０，跌０點或跌０﹒０１％。恒生科技指數報５４９９，跌３點或跌０﹒０７％。

即月期指新報２３４７４，升７點，低水５０點。即月國指期貨報８２２１，升４點，低水

１０點。即月科指期貨新報５４９１，跌１０點，低水９點。

上證綜合指數報３５７２，跌６點或跌０﹒１９％，成交３５﹒４３億元人民幣。

深證成份指數報１４３０４，跌３８點或跌０﹒２７％，成交１７﹒７０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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商湯（０００２０） ７﹒３元 跌０﹒８２％

聖諾醫藥（０２２５７） ８０﹒９元 無升跌

泉峰控股（０２２８５） ５７﹒０５元 升０﹒７１％

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（ｅｒ）

