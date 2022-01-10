《異動股》內房股造好，龍湖升５％，暫為表現最佳藍籌

《經濟通通訊社１０日專訊》內房股今早向好，龍湖（００９６０）現價升５﹒１２％，報

４２﹒１元，該股成交約１５９萬股，涉資６５９５萬元，盤中高見４２﹒５元，最低見

４０﹒３元；奧園（０３８８３）升６﹒５４％，報１﹒６３元；世茂（００８１３）升

６﹒８１％，報５﹒０２元；中海外（００６８８）升１﹒８％，報２２﹒６元。

據《財聯社》引述消息報道，廣東省政府日前召集多家房企開會，為部分房企項目收併購「

牽線搭橋」，以緩解業界財務壓力。與會企業包括奧園（０３８８３）、富力地產

（０２７７７）、保利地產（滬：６０００４８）、中海外（００６８８）、五礦地產

（００２３０）、越秀地產（００１２３）、珠江實業集團等國企和民企。與此同時，廣州房貸

利率也現下調趨勢。

消息人士透露，會上介紹了部分具有風險房地產開發商的經營情況及項目，這次會議相當於

廣東省政府為幾家國企、央企併購風險民企的計劃鋪路。分析指出，這預示着今年中國的房地產

市場可能面臨「併購大年」。

另外，龍湖集團公布，建議分拆主要於內地從事提供物業管理服務以及商業運營服務的附屬

公司龍湖智創生活在聯交所主板獨立上市。

現時，恒生指數報２３４０４，跌８８點或跌０﹒３８％，主板成交１０７﹒９５億元。國

企指數報８２１２，跌１８點或跌０﹒２３％。恒生科技指數報５４６５，跌３８點或跌

０﹒７０％。

即月期指新報２３４１０，跌５７點，高水５點。即月國指期貨報８２１８，升１點，高水

５點。即月科指期貨新報５４６９，跌３２點，高水４點。

上證綜合指數報３５６８，跌１１點或跌０﹒３１％，成交５７８﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１４２７４，跌６８點或跌０﹒４８％，成交３７８﹒１０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ４２﹒１元 升５﹒１２％

奧園（０３８８３） １﹒６３元 升６﹒５４％

世茂（００８１３） ５﹒０２元 升６﹒８１％

中海外（００６８８） ２２﹒６元 升１﹒８％

潤地（０１１０９） ３６﹒５元 升０﹒８３％

碧桂園（０２００７） ７﹒２３元 升２﹒１２％

萬科（０２２０２） ２０﹒８５元 升１﹒９６％

中國恒大（０３３３３） １﹒７３元 無升跌

雅居樂（０３３８３） ４﹒２４元 升６﹒５３％

恒大物業（０６６６６） ２﹒７５元 升２﹒２３％

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（ｅｒ）

