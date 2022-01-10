《異動股》匯控（５）升逾２％創近２年新高，銀行股抽高

《經濟通通訊社１０日專訊》匯控（００００５）現價升２﹒４％，報５１﹒３元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒６９％。該股成交約１２０１萬股，涉資６﹒１３億元。盤

中高見５１﹒４５元近兩年新高。

美國十年期國債孳息率曾飆至１﹒８１％，觸及近兩年高位。美國失業率下降幅度超過預期

，美國總統拜登宣布取得上任首年的經濟勝利，並相信聯儲局有能力改善通脹問題。華爾街分析

認為，拜登釋放的訊息，令３月加息成為市場共識。

銀行股受惠造好；恒生（０００１１）升１﹒２５％，報１５３﹒５元，以現價計，該股暫

連升２日，累計升幅３﹒０２％；中銀香港（０２３８８）升０﹒９％，報２８﹒１５元，以現

價計，該股暫連升６日，累計升幅１０﹒１８％；渣打（０２８８８）升１﹒６８％，報

５１﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅７﹒４％。

現時，恒生指數報２３５５４，升６０點或升０﹒２６％，主板成交２１３﹒６９億元。國

企指數報８２６６，升３４點或升０﹒４２％。恒生科技指數報５５０８，升４點或升

０﹒０８％。

即月期指新報２３５６９，升１０２點，高水１５點。即月國指期貨報８２７３，升５６點

，高水７點。即月科指期貨新報５５１２，升１１點，低水９點。

上證綜合指數報３５６２，跌１６點或跌０﹒４６％，成交１１４６﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１４２４２，跌１０１點或跌０﹒７１％，成交１６２８﹒３３億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

匯控（００００５） ５１﹒３０元 升２﹒４０％

恒生（０００１１） １５３﹒５０元 升１﹒２５％

中銀（０２３８８） ２８﹒１５元 升０﹒９０％

渣打（０２８８８） ５１﹒５０元 升１﹒６８％

建行（００９３９） ５﹒７１元 升１﹒７８％

招行（０３９６８） ６３﹒００元 跌０﹒０８％

工行（０１３９８） ４﹒６３元 升１﹒３１％

中行（０３９８８） ２﹒９９元 升０﹒６７％

郵儲行（０１６５８） ６﹒１５元 升０﹒６５％

農行（０１２８８） ２﹒８３元 升１﹒４３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



（ｈｃ）

