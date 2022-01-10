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即市新聞

10/01/2022 10:27

《異動股》快手升８％，配合雙減政策進一步整治內容

　　《經濟通通訊社１０日專訊》快手（０１０２４）現價升７﹒４９％，報７６﹒０５元，該
股成交約１１９５萬股，涉資８﹒８５億元，盤中高見７６﹒６５元，最低見７０﹒７元；騰訊
（００７００）升２﹒０３％，報４５２元；阿里（０９９８８）跌０﹒６２％，報１２８元；
嗶哩嗶哩（０９６２６）升２﹒５７％，報３０３﹒８元。
　　上周五晚間，快手小客服微博發布公告稱，為配合“雙減”政策平穩實施，快手平台將進一
步整治與“雙減”政策相悖的內容，包括學前教育、學科教育等。如發現以“學科教學”、“答
題解惑”、“提分指導”等內容作為核心看點進行盈利的行為，平台將在第一時間做出處理，巡
查整治將長期進行。
　　現時，恒生指數報２３６８２，升１８８點或升０﹒８０％，主板成交４８３﹒７１億元。
國企指數報８３１９，升８８點或升１﹒０７％。恒生科技指數報５６０４，升１００點或升
１﹒８３％。
　　即月期指新報２３６８１，升２１４點，低水１點。即月國指期貨報８３２２，升１０５點
，高水２點。即月科指期貨新報５６１０，升１０９點，高水５點。
　　上證綜合指數報３５８１，升２點或升０﹒０６％，成交２１２４﹒３６億元人民幣。
　　深證成份指數報１４３８０，升３７點或升０﹒２６％，成交１４１２﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手（０１０２４）　　　７６﹒０５元　升７﹒４９％
　　騰訊（００７００）　　　　　４５２元　升２﹒０３％
　　阿里（０９９８８）　　　　　１２８元　跌０﹒６２％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　３０３﹒８元　升２﹒５７％
　　京東集團（０９６１８）　２７０﹒２元　升０﹒５２％
　　微博（０９８９８）　　　２６３﹒８元　升１﹒１５％
　　網易（０９９９９）　　　１５７﹒６元　升１﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｐｃ）

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