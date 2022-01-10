《異動股》快手升８％，配合雙減政策進一步整治內容

《經濟通通訊社１０日專訊》快手（０１０２４）現價升７﹒４９％，報７６﹒０５元，該

股成交約１１９５萬股，涉資８﹒８５億元，盤中高見７６﹒６５元，最低見７０﹒７元；騰訊

（００７００）升２﹒０３％，報４５２元；阿里（０９９８８）跌０﹒６２％，報１２８元；

嗶哩嗶哩（０９６２６）升２﹒５７％，報３０３﹒８元。

上周五晚間，快手小客服微博發布公告稱，為配合“雙減”政策平穩實施，快手平台將進一

步整治與“雙減”政策相悖的內容，包括學前教育、學科教育等。如發現以“學科教學”、“答

題解惑”、“提分指導”等內容作為核心看點進行盈利的行為，平台將在第一時間做出處理，巡

查整治將長期進行。

現時，恒生指數報２３６８２，升１８８點或升０﹒８０％，主板成交４８３﹒７１億元。

國企指數報８３１９，升８８點或升１﹒０７％。恒生科技指數報５６０４，升１００點或升

１﹒８３％。

即月期指新報２３６８１，升２１４點，低水１點。即月國指期貨報８３２２，升１０５點

，高水２點。即月科指期貨新報５６１０，升１０９點，高水５點。

上證綜合指數報３５８１，升２點或升０﹒０６％，成交２１２４﹒３６億元人民幣。

深證成份指數報１４３８０，升３７點或升０﹒２６％，成交１４１２﹒１５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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快手（０１０２４） ７６﹒０５元 升７﹒４９％

騰訊（００７００） ４５２元 升２﹒０３％

阿里（０９９８８） １２８元 跌０﹒６２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ３０３﹒８元 升２﹒５７％

京東集團（０９６１８） ２７０﹒２元 升０﹒５２％

微博（０９８９８） ２６３﹒８元 升１﹒１５％

網易（０９９９９） １５７﹒６元 升１﹒４８％

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（ｐｃ）

