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10/01/2022 16:32

【內房困局】瑞銀：房企還債高峰將至，除非政策放鬆否則違約持續

　　《經濟通通訊社１０日專訊》瑞銀中國香港房地產投資研究主管林鎮鴻指出，現時內地房地
產最大是信心問題，無論金融機構或置業人士，經過去年多家房企違約後，對開發商的信心已完
全崩潰。去年內地開發商違約比例為歷來最高的一年，未來三、四個月是房企還債的高峰期，該
板塊的融資壓力可能要待還債高峰期過去後哪些企業仍留下，以及銷售端恢復的情況才能有所減
緩；該行料今年仍將有幾家開發商出現違約。
　　林鎮鴻在線上簡報會上表示，從去年１１－１２月的銷售數據看到，現時民企及國企的分化
愈來愈嚴重，一些開發商的銷售同比下跌五至七成，這些發展商很難救回，因為一旦大家認為這
些公司會出現違約時，情況就好像銀行擠提。未來買家會更傾向購買國企開發商的項目，而不會
選擇民企項目。未來國企開發商會取得有更大的市場份額，而民企的生存空間會愈來愈小，特別
是後者在境外融資渠道將會縮小。
　　林鎮鴻表示，去年全年共有９家內地開發商違約，佔全行業市場份額約一成；因今年１、３
及４月將是內地房企境內外還債高峰期，盡管過去幾個月內地推出一些政策支持發展商，但因這
次違約潮影響太大，除非未來有更多或更有力的政策放鬆，或國企直接收購民企，否則該行判斷
今年還將會幾家開發商可能違約或須商討債務重組。
　　他認為，民企要自救的話仍有幾個選項，包括出售香港的物業、旗下物業管理資產及收租物
業，並可在控股股東層面支持上市公司度過債務問題。因此他預期未來行業將出現更多併購，包
括在內地及香港。
　　中國恒大（０３３３３）、花樣年（０１７７７）、新力控股（０２１０３）、佳兆業
（０１６３８）、陽光１００（０２６０８）等多個房企去年陷入流動性危機，且發生了實質性
違約；近期世茂集團（００８１３）也陷入債務危機泥沼。（ｅｗ）

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