《午市前瞻》大市氣氛改善，阻力位上望兩萬四心理關口

《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數半日收市報２３６８７，升１９３點或０﹒８２％，

主板成交７９７﹒１２億元。恒生中國企業指數報８３２６，升９５點或１﹒１６％。恒生科技

指數報５６１１，升１０７點或１﹒９５％。



＊麥嘉嘉：憧憬加息渣打現價可買＊



恒指承接升勢一度升逾２００點，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示

，市場氣氛明顯改善，早前捱沽的大型科網股亦見回升。大市阻力位上移至２４０００心理關口

，支持位可參考保力加通道下限約２３２００水平。

上周五美國十年期國債孳息率曾飆至１﹒８１％，觸及近兩年高位，一眾銀行股受惠造好。

麥嘉嘉指，市場憧憬加息，因數據分析顯示美國聯儲局３月加息的機會進一步升溫，故資金追入

銀行股。她指市場消化加息憧憬仍需一段時間，故除匯控（００００５）外，亦可留意其餘國際

銀行股，如渣打（０２８８８），現價可以追入，阻力位可先看５５元水平。



＊互聯網醫療股只宜短炒＊



醫藥股今日表現一樣出色；麥嘉嘉指，上周中藥股受中醫藥獲納入醫保消息帶動造好，本周

疫情加劇，資金轉炒疫苗等其餘醫藥股，同時流入較為落後的互聯網醫療股。但她指出，互聯網

醫療股基本因素未有改善，故只能作短炒操作，不建議中線持貨。（ｈｃ）

