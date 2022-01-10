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即市新聞

10/01/2022 12:45

《午市前瞻》大市氣氛改善，阻力位上望兩萬四心理關口

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數半日收市報２３６８７，升１９３點或０﹒８２％，
主板成交７９７﹒１２億元。恒生中國企業指數報８３２６，升９５點或１﹒１６％。恒生科技
指數報５６１１，升１０７點或１﹒９５％。

＊麥嘉嘉：憧憬加息渣打現價可買＊

　　恒指承接升勢一度升逾２００點，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示
，市場氣氛明顯改善，早前捱沽的大型科網股亦見回升。大市阻力位上移至２４０００心理關口
，支持位可參考保力加通道下限約２３２００水平。
　　上周五美國十年期國債孳息率曾飆至１﹒８１％，觸及近兩年高位，一眾銀行股受惠造好。
麥嘉嘉指，市場憧憬加息，因數據分析顯示美國聯儲局３月加息的機會進一步升溫，故資金追入
銀行股。她指市場消化加息憧憬仍需一段時間，故除匯控（００００５）外，亦可留意其餘國際
銀行股，如渣打（０２８８８），現價可以追入，阻力位可先看５５元水平。

＊互聯網醫療股只宜短炒＊

　　醫藥股今日表現一樣出色；麥嘉嘉指，上周中藥股受中醫藥獲納入醫保消息帶動造好，本周
疫情加劇，資金轉炒疫苗等其餘醫藥股，同時流入較為落後的互聯網醫療股。但她指出，互聯網
醫療股基本因素未有改善，故只能作短炒操作，不建議中線持貨。（ｈｃ）

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