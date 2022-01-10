《娥姐錦囊－張賽娥》互聯網巨企持續減磅，螞蟻今年難重啟上市

《娥姐錦囊》在中國加強互聯網監管下，騰訊（００７００）宣布減持京東（０９６１８）

及蝦皮購物母企冬海集團，市傳阿里巴巴（０９９８８）亦計劃出售微博三成股權，相信互聯網

行業的減磅行動將持續，但增長前景未必因此削弱，較諸阿里，騰訊或可看高一線，因後者作風

溫和，而且鮮有積極參與收購項目的管理，令監管機構放心。

內地當局擔心大型互聯網公司規模太大，造成壟斷，而阿里和騰訊在監管機構出手前，善價

沽售所持資產也屬美事，既可滿足監管要求，亦可回饋股東，估計無論是沽貨套現抑或止蝕離場

，類似行動將陸續有來。

阿里旗下重慶螞蟻消費金融公司（螞蟻消金）近日增資，共有六家企業參與本次增資擴股，

當中金融央企中國信達（０１３５９）進場最惹關注，令人憧憬螞蟻可望重啟上市，雖然螞蟻在

調整帳目及商業模式後，要趕及今年上市機會較微，但國家隊入股仍屬利好消息，估計可在內部

監管上發揮作用，有助釐定發展框架，避免踩線。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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