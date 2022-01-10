  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2022 11:04

《娥姐錦囊－張賽娥》互聯網巨企持續減磅，螞蟻今年難重啟上市

　　《娥姐錦囊》在中國加強互聯網監管下，騰訊（００７００）宣布減持京東（０９６１８）
及蝦皮購物母企冬海集團，市傳阿里巴巴（０９９８８）亦計劃出售微博三成股權，相信互聯網
行業的減磅行動將持續，但增長前景未必因此削弱，較諸阿里，騰訊或可看高一線，因後者作風
溫和，而且鮮有積極參與收購項目的管理，令監管機構放心。
　　內地當局擔心大型互聯網公司規模太大，造成壟斷，而阿里和騰訊在監管機構出手前，善價
沽售所持資產也屬美事，既可滿足監管要求，亦可回饋股東，估計無論是沽貨套現抑或止蝕離場
，類似行動將陸續有來。
　　阿里旗下重慶螞蟻消費金融公司（螞蟻消金）近日增資，共有六家企業參與本次增資擴股，
當中金融央企中國信達（０１３５９）進場最惹關注，令人憧憬螞蟻可望重啟上市，雖然螞蟻在
調整帳目及商業模式後，要趕及今年上市機會較微，但國家隊入股仍屬利好消息，估計可在內部
監管上發揮作用，有助釐定發展框架，避免踩線。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告10/01/2022
【大行炒D乜】麥格理睇「熊」商湯　目標價4元
開市Good Morning10/01/2022
溫傑：內房陰霾未散　港股不宜太亢奮維持上望23800
財經熱話10/01/2022
【陶觀天下】市場在動盪陰影下起勢　資金在通脹預期中布局
財經熱話10/01/2022
【虛幣世界】山寨幣反彈，比特幣於四萬美元有支持
中國故事07/01/2022
《神州經脈》世茂被指信託實質性違約　滬指新年首周收跌1.7%
財經熱話07/01/2022
《盤後部署》科技內房齊回暖 恒指下周初或可上試23900
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金