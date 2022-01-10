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10/01/2022 17:45

【北水炒Ｄ乜】淨買入４２﹒６億人幣，買騰訊沽潤電

　　《經濟通通訊社１０日專訊》今日恒指高開３０點，報２３５２３點。最高升２９７點報
２３７９０點，最低跌９４點報２３３９９點。恒指收報２３７４６點，升２５３點或
１﹒０８％。
　　按額度計算，北水全日淨買入４２﹒６億元人民幣，增加９％。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、融創中國（０１９１８）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多
的依次是華潤電力（００８３６）、比亞迪股份（０１２１１）、信達生物（０１８０１）。
　　主板成交１３８７﹒４６億元減少５﹒８％。其中港股通成交３３１﹒１億元，佔總成交
２３﹒９％。
　　騰訊控股升２﹒３％報４５３﹒２元，北水淨買入８﹒４億元；融創中國升１２﹒１３％報
１２﹒０２元，北水淨買入５﹒７億元；中國移動升１﹒２１％報５０﹒３元，北水淨買入
３﹒６億元。

＊印尼暫停煤炭出口打擊電力股＊

　　據《路透社》早前報道指，印尼因家用電煤炭供應非常緊張，宣布將於今個月內暫停煤炭出
口，而印尼為中國最大煤炭進口國。據內媒報道，已經有２０多個省上調高峰時段的電價上限，
在高峰時段最大升幅去到七成。據報，加電價省份不乏工業重鎮，如江蘇、山東、陝西等。
　　華潤電力跌１﹒４８％報２０元，北水淨賣出３﹒８億元；比亞迪股份跌０﹒６５％報
２４５﹒６元，北水淨賣出２﹒８億元；信達生物升６﹒４７％報４２﹒８元，北水淨賣出
１﹒６億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　８﹒３８
　　融創中國　（０１９１８）　　　　　　５﹒６９
　　中國移動　（００９４１）　　　　　　３﹒５９
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒５３
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒１５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華潤電力　　　（００８３６）　　　　　－３﹒７７
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－２﹒７６
　　信達生物　　　（０１８０１）　　　　　－１﹒６０
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－１﹒３６
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－０﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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