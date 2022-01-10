《美元走勢－羅明立》英鎊可能續反彈，但不建議高追

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒７６ １１５﹒８５ １１５﹒４８

歐元╱美元 １﹒１３３４ １﹒１３６０ １﹒１３２５

英鎊╱美元 １﹒３５８４ １﹒３５９７ １﹒３５７２

美元╱瑞郎 ０﹒９２０５ ０﹒９２１０ ０﹒９１７５

美元╱港元 ７﹒７９６７ ７﹒７９９１ ７﹒７９６１

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《美元走勢》美國１２月非農就業人口變動季調後增加１９﹒９萬人，遠不及預期的４０多

萬，但失業率降低至３﹒９％，總體而言當地就業市場仍然健康，但投資者拋售美元，美匯指數

再跌至５０天線附近的９５﹒７０。聯儲局多名官員近期都發表支持加息的言論，相信收水步伐

只有進一方加快的可能，９５﹒５０不破的話可繼續買美元。

由於英國不大會推出新的限制措施，估計經濟活動受到新一輪疫情影響的機會減少，預期央

行在２月加息的可能性接近８０％，支持英鎊可能繼續反彈。但１﹒３６３０是下降通道阻力，

不建議高追。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３６０ １﹒１２５０ １﹒１４００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３６００ １﹒３４５０ １﹒３６５０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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