【新冠肺炎】恒生（０００１１）北角分行今天恢復營業

《經濟通通訊社１０日專訊》恒生銀行（０００１１）宣布，位於英皇道的北角分行早前因
被列入政府強制檢測公告而暫停服務，今天恢復營業。全部員工的檢測結果已確認呈陰性。銀行
在該分行亦已安排進行額外深層清潔及消毒。
恒生表示，就新型冠狀病毒病疫情，銀行已採取一系列預防措施，包括增加分行的深層清潔
消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫及在分行內必須佩戴口罩
。（ｂｉ）
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