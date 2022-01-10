【新冠肺炎】宏利：批出近８００宗與新冠肺炎疫情相關索償申請

《經濟通通訊社１０日專訊》宏利宣布，延續自去年１月起推出的「接種疫苗副作用免費保

障」措施至今年６月３０日，包括住院前門診現金保障一次３００元，住院現金保障每日８００

元及恩恤身故保障２０萬元。

宏利表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，先後為客戶提供不同額外保障，至今處理並批出接近

８００宗與新冠病毒病相關的索償申請。（ｂｉ）

