【新冠肺炎】Ｎｏｗ新聞台澄清沒有報道教局宣布提早放農曆年假

《經濟通通訊社１０日專訊》網上謠傳Ｎｏｗ新聞台引述消息指，教育局將公布中小學最快

下星期起提早放農曆年假。該台嚴正聲明絕無作出相關報道，特此澄清，並呼籲留意Ｎｏｗ新聞

台、Ｎｏｗ新聞Ａｐｐ及網站，接收最新消息，切勿誤信網上轉載內容。（ｂｉ）

