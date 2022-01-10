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10/01/2022 18:02

標普下調世茂信貸評級至「Ｂ－」，並列入負面觀察名單

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國際信貸評級機構標準普爾將世茂集團（００８１３）的長期
發行人信貸評級由「Ｂ＋」下調至「Ｂ－」，將其高級無抵押票據評級由「Ｂ」調低至「ＣＣＣ
＋」，以反映世茂的流動性顯著惡化。標普將其評級列入負面觀察名單。
　　標普指，鑑於市況欠佳，加上持續嚴格的監管，將令公司在缺乏新資金來源下，流動性可能
進一步惡化，為了應到期債務，集團需要加快銷售及出售資產。（ｃｌ）

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