標普下調世茂信貸評級至「Ｂ－」，並列入負面觀察名單

《經濟通通訊社１０日專訊》國際信貸評級機構標準普爾將世茂集團（００８１３）的長期
發行人信貸評級由「Ｂ＋」下調至「Ｂ－」，將其高級無抵押票據評級由「Ｂ」調低至「ＣＣＣ
＋」，以反映世茂的流動性顯著惡化。標普將其評級列入負面觀察名單。
標普指，鑑於市況欠佳，加上持續嚴格的監管，將令公司在缺乏新資金來源下，流動性可能
進一步惡化，為了應到期債務，集團需要加快銷售及出售資產。（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話10/01/2022
3月加息喇! 銀行股全線造好匯控創近兩年高 仲有邊隻可留意?
|中國故事10/01/2022
《神州經脈》奧密克戎殺入天津 世茂加快售資產 滬指年內首收漲
|專訪10/01/2022
【專訪】陶冬：市場會如何應對聯儲的三板斧？(有片)
|財經熱話10/01/2022
放寬紅線、併購、售產、分拆，內房消息多籮籮 邊隻跟得過?
|FOCUS10/01/2022
【FOCUS】千萬級城市伏擊不斷 抗疫路徑之爭再起
|財經熱話10/01/2022
【出貨量差】舜宇遭特大戶超大戶進取沽貨 惟分析籲呢個位中長線吸
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰