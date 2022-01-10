標普下調世茂信貸評級至「Ｂ－」，並列入負面觀察名單

《經濟通通訊社１０日專訊》國際信貸評級機構標準普爾將世茂集團（００８１３）的長期

發行人信貸評級由「Ｂ＋」下調至「Ｂ－」，將其高級無抵押票據評級由「Ｂ」調低至「ＣＣＣ

＋」，以反映世茂的流動性顯著惡化。標普將其評級列入負面觀察名單。

標普指，鑑於市況欠佳，加上持續嚴格的監管，將令公司在缺乏新資金來源下，流動性可能

進一步惡化，為了應到期債務，集團需要加快銷售及出售資產。（ｃｌ）

