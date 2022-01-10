【夜期時段】即月期指最新報２３７０６點，升３４點，低水４１點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３６７０點，跌２點，低水７７

點，最新報２３７０６點，升３４點，低水４１點，合約成交２８４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８３４８點，升２點，低水１７點，最新報８３５４點，升

８點，低水１１點，合約成交３１７張。

