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即市新聞

10/01/2022 17:30

【夜期時段】即月期指最新報２３７０６點，升３４點，低水４１點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３６７０點，跌２點，低水７７
點，最新報２３７０６點，升３４點，低水４１點，合約成交２８４張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８３４８點，升２點，低水１７點，最新報８３５４點，升
８點，低水１１點，合約成交３１７張。

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