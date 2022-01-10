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10/01/2022 18:25

【立會選舉】李慧琼當選立法會內會主席，陳健波連任財委會主席

　　《經濟通通訊社１０日專訊》立法會秘書處表示，２０２２年會期立法會內務委員會主席及
副主席職位的提名期已於今日下午５時結束。由於兩者分別接獲一項有效提名，李慧琼當選為今
年會期的內會主席，馬逢國則當選為副主席。
　　財委會主席及副主席職位各只有一項有效提名，陳健波及陳振英分別當選主席及副主席。
（ｈｙ）

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