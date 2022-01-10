【新冠肺炎】新民黨３名議員不出席周三大會，民建聯３人或不出席

《經濟通通訊社１０日專訊》立法會主席梁君彥勸喻曾出席洪為民生日宴的立法會議員留在

家中工作，避免外出。民建聯表示，曾出席宴會的立法會議員葛珮帆、林琳及郭玲麗，決定聽從

梁君彥建議，周三傾向不出席大會，改為網上收看直播。

新民黨表示，經黨團商議後，３名受影響的立法會議員，包括黎棟國、容海恩及陳家珮將不

會出席周三舉行的立法會大會。至於葉劉淑儀及李梓敬將如常出席會議。（ｂｉ）

