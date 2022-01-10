瑞銀預測今年底恒指上望２７０００點，本港樓價跌５％

《經濟通通訊社１０日專訊》瑞銀投資銀行香港策略師陳志立在網上會議中預期，今年底恒

指上望２７０００點，與目前相比，仍有約１５％升幅，而ＭＳＣＩ指數則料達到１２４００點

。該行維持本港將於第二季通關的預測，料受未能通關影響的股票將會追落後及有較好表現。該

行指，看好本港銀行、與通關相關的股票及高息股。

瑞銀中國╱香港房地產投資研究主管林鎮鴻表示，最看好零售、其次分別為住宅及辦公室。

住宅市場方面，林鎮鴻料今年樓價下跌約５％，主要因本港在移民潮影響下人口持續流出、預期

內地經濟增長放緩至５﹒４％、資本外流及美國加息等。他預期，美國將於今年加息一次，並於

明後兩年分別加兩次息。



＊零售商舖租金料升６％，辦公室租金將有０至３％升幅＊



林鎮鴻指出，零售商舖租金升幅要視乎通關情況，料將升６％，惟預期零售將不會再回到

２０１８年的高水平，因為有奢侈品品牌已在深圳及廣州開店，對本港零售行業構成威脅，加上

內地的消費習慣改變及內地開設免稅店，均將影響本港零售，而且參考澳門的經驗，料通關後零

售業復甦亦會較慢。至於辦公室市場，他指出，直至２０２５年前本港辦公室的供應將會增加，

料租金將會有０至３％升幅。

林鎮鴻又認為，內地對房企的打壓政策不會在香港實施，惟仍需留意接下來新一任行政長官

將會落實的措施。不過，他相信本港樓市政策的風險較低。



＊看好內地消費股及汽車股＊



瑞銀證券中國研究部總監連沛堃指，Ａ股基本面受監管、房地產下行、及政策下對通脹的影

響。他推薦股資者考慮高質量成長股，看好消費相關股票如白酒、調味品、及大家電股票，又看

好汽車股，特別是新能源汽車的相關零部件。（ｓｌ）

