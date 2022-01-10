【新冠肺炎】政府禁晚市堂食兩周，張宇人促請當局資助飲食業

《經濟通通訊社１０日專訊》政府禁晚市堂食及和收緊每枱人數，行政會議成員、飲食界立

法會議員張宇人在電台節目表示，估計業界只剩下兩成生意，共損失５０多億元。他促請政府按

食肆牌照大細，向飲食業界提供資助，並加大「百分百擔保特惠貸款」的額度。

張宇人又指，近日持續有零星確診個案，對於社交距離措施只是維持１４日並不樂觀，即使

防疫措施只維持兩個星期，已取消的訂座無法恢復，一早預訂的新鮮蔬菜食材亦造成浪費。

（ｈｙ）

