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10/01/2022 12:22

【新冠肺炎】家庭醫生朱偉星承認出席百人宴無掃安心出行

　　《經濟通通訊社１０日專訊》港區人大代表洪為民生日派對爆疫風波仍未平息，其中一名賓
客、家庭醫生朱偉星承認，當日進場前沒有掃描「安心出行」，亦沒有人向他檢查針紙。
　　朱偉星在電台節目指，當晚在宴會現場，看不到「安心出行」標誌，餐廳的人也忙於招呼客
人，沒有專人檢查安心出行及針紙，自己晚上８時許才到，不知道之前是否已檢查了針紙，達到
出席人數的三分之二。他表示知道生日宴當晚也有其他婚宴舉行，反問是否所有人也有檢查。他
批評「安心出行」不會主動上傳資料，不覺得是有效機制，認為內地健康碼有效很多。

＊懷疑「假陽性」與衞生署提供針頭改變有關＊

　　朱偉星又指，生日宴事件已討論了一星期，再聚焦會錯過了重點，例如防疫策略。他強調，
　不是想淡化事件，而是開始感到厭煩。
　　港台普通話主持楊子矜早前出席洪為民百人生日派對後疑初步確診，其醫生丈夫朱偉星早前
於化驗所的廁所內替妻子取樣本檢測出現「假陽性」，分析後估計受疫苗污染。朱偉星懷疑是近
日衞生署提供的針頭改變所致，令抽疫苗時不夠順暢，以致有疫苗病毒黏在身體上，但強調並非
埋怨。（ｈｙ）

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