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即市新聞

10/01/2022 16:35

《小傳日記》大象跑得快，魚缸好世界，追入龍湖就要快！

　　《小傳日記》魚缸呢幾日終於迎來難得嘅三連升！好耐都無見到咁強力嘅升浪，唔係陰住咁
浮浮沉沉，主要當然係因為大象（００００５）跑得快，魚缸就好世界！而三月加息機會又大咗
，花旗國十年債息率創兩年新高，全場本地銀行佬都起曬哄！大象企上５０銀之後都仲跑得咁硬
，睇嚟大象有望再次成為撐起魚缸嘅頂樑柱，５０銀以上揸少少都博得過喎，起碼炒咗今轉加息
先啦啦。
　　另外今日值得留意嘅當然仲有龍湖（００９６０）。身為「大型優質」房企，龍湖一路都無
好似其他行家咁分拆隻「乜乜生活」出嚟，今日終於做喇。最新就公布打算分拆旗下物管業務公
司「龍湖智創生活」出嚟上市，詳細消息未有，但係今日都試過升多過６個巴仙，不過突破咗
１２月高位就有唔少缸友食咗胡先，所以之後都要回返落嚟。
　　但係落返少少就正中下懷，因為龍湖中線嚟講都係好揸得過，三條紅線過曬，每次又有內房
利淡消息都比較少影響到佢。但係最近都升得好急吓，而買唔買得過就好睇聽日表現，回落幅度
唔可以太大，大概３９銀以上都入得過嘅，預計分拆消息都會繼續利好，再上返４２銀以上都有
可能，請請！

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　４０﹒８５元　升２﹒００％
　　中海外（００６８８）　　２２﹒１０元　跌０﹒４５％
　　潤地（０１１０９）　　　３７﹒００元　升２﹒２１％
　　華潤萬象（０１２０９）　３８﹒００元　升７﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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