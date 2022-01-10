《小傳日記》大象跑得快，魚缸好世界，追入龍湖就要快！

《小傳日記》魚缸呢幾日終於迎來難得嘅三連升！好耐都無見到咁強力嘅升浪，唔係陰住咁

浮浮沉沉，主要當然係因為大象（００００５）跑得快，魚缸就好世界！而三月加息機會又大咗

，花旗國十年債息率創兩年新高，全場本地銀行佬都起曬哄！大象企上５０銀之後都仲跑得咁硬

，睇嚟大象有望再次成為撐起魚缸嘅頂樑柱，５０銀以上揸少少都博得過喎，起碼炒咗今轉加息

先啦啦。

另外今日值得留意嘅當然仲有龍湖（００９６０）。身為「大型優質」房企，龍湖一路都無

好似其他行家咁分拆隻「乜乜生活」出嚟，今日終於做喇。最新就公布打算分拆旗下物管業務公

司「龍湖智創生活」出嚟上市，詳細消息未有，但係今日都試過升多過６個巴仙，不過突破咗

１２月高位就有唔少缸友食咗胡先，所以之後都要回返落嚟。

但係落返少少就正中下懷，因為龍湖中線嚟講都係好揸得過，三條紅線過曬，每次又有內房

利淡消息都比較少影響到佢。但係最近都升得好急吓，而買唔買得過就好睇聽日表現，回落幅度

唔可以太大，大概３９銀以上都入得過嘅，預計分拆消息都會繼續利好，再上返４２銀以上都有

可能，請請！





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ４０﹒８５元 升２﹒００％

中海外（００６８８） ２２﹒１０元 跌０﹒４５％

潤地（０１１０９） ３７﹒００元 升２﹒２１％

華潤萬象（０１２０９） ３８﹒００元 升７﹒０４％

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