【新冠肺炎】本港今日新增２４宗確診，５宗本地個案１宗源頭不明

《經濟通通訊社１０日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日新增

２４宗新型冠狀病毒陽性個案，其中１９宗驗出Ｎ５０１Ｙ及Ｔ４７８Ｋ變種病毒，顯示可能屬

Ｏｍｉｃｒｏｎ變種。新增個案當中１９宗屬輸入個案；５宗屬本地感染，包括一宗源頭不明。



＊一名售貨員未確定感染源頭＊



源頭不明個案患者在崇光百貨任職售貨員，並在屯門藥房工作，父親亦已初步確診，１月１

日已開始發燒及咳，一家住愛琴海灣第８座，父親檢疫期間曾不適，被送往屯門醫院，測試後初

步陽性，Ｃｔ值２６﹒４。該患者與家人同住，主要活動範圍在愛定商場東亞大藥房。早前確診

的國泰航空（００２９３）機師曾於去年１２月２７日到藥房買東西，會跟進有無關連。

張竹君指，初步確診的父親幾乎每日或隔日到愛定商場的都城餐廳用膳，亦曾在本月７日到

訪Ｖ ｃｉｔｙ老虎冰室，上月曾到沙田新城市廣場的ＯＵＴＢＡＣＫ、屯門鄉事會路發發快餐

等。上月２７日至昨日曾到屯門愛定商場的人士，需要進行強制檢測。



＊住筲箕灣明華大廈８８歲婆婆中招＊



至於其他確診個案，包括出席港區人大代表洪為民生日派對的４３歲女士、住在筲箕灣明華

大廈的８８歲婆婆，她的家人早前為跳舞群組確診者做腳部按摩後確診。住在大埔舊墟美新大廈

１０Ｄ單位的６６歲女子亦正式確診；大廈４０多個環境樣本中，有４個的結果暫時未能確定，

其餘樣本呈陰性。（ｈｙ）

