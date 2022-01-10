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10/01/2022 15:12

《真知灼見－溫灼培》地緣政局困擾歐元

　　《真知灼見》據《路透社》引述美國能源部數字指，於１２月美國液化天然氣出口中，佔一
半是輸往歐洲，相比年初水平大幅增加近四成。明顯，烏克蘭事件導致歐盟與俄羅斯交惡後，美
國成為了當中最大受益者。相反，歐洲則要承受昂貴天然氣價格。雖然俄羅斯將與北約於本周三
（１２日），及俄羅斯、美國、歐盟等三方將於本周四（１３日）開會嘗試化解烏克蘭問題。但
由於當中有著眾多利益捆綁，料問題不會輕易解決。料事件會一直拖累著歐洲經濟以至歐元匯價

　　上周人民銀行主管的《金融時報》發表評論文章警告，提防今年人民幣有貶值壓力。評論中
主要提出兩點，擔心美國加息導致中美息差收窄，及疫後環球生產線回復削弱中國出口以至賺匯
能力。透過ＲＣＥＰ雖可擴大中國整體出口，亦可有助人民幣國際化。但這一切只能視為長遠利
好人民幣匯價因素。ＲＣＥＰ只剛於１月１日才執行，其效力最快有待數月甚至半年或更後日子
才能顯現。期間美國一旦加息，各國生產線又逐步回復，《金融時報》的警告便可能言中。所以
大家實在不能忽略人民幣有短期調整風險。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵
：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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