《每周華語－黃溢華》全球空運╱貨運╱海運緊張、預期通脹仍高

《每周華語》踏入２０２２年，全球疫情仍在惡化之中，至少未能自高位急回落。美國等地

的疫情未見改善的曙光，但上周美股創新高位回下，１月能否真正企穩，有待考驗。另方面，預

期通脹仍可一再回升，推動「ｙｉｅｌｄｓ」上揚等等。簡言之，疫情走向仍左右美國企業的商

業部署。



踏入２０２２年，美國數據反映不久前的通脹上升可能短暫。當然２０２１年１２月至今年

１月初，全球疫情升溫，其中歐美的疫情上升甚急。估計１月╱２月美國等國面對大量人手至少

短期缺勤，人手不足，且全球供應鏈仍見不穩定之下。有可能衍生新一波的高通脹預期。近一年

多，航運╱空運價格一再上升。不少運輸航業於２０２１年大賺，收入比２０２０年大幅上升。

例如美國「ＡＴＳＧ」企業股價力守２０美元。２０１９年╱２０２０年低見１３╱１５美元後

，升至３０美元。２００３╱２００４年，股價在１０美元之下徘徊。大幅上升，主要於

２０２０年出現。空運也好、航運也好、價格上升甚急，為不少這一行業的企業帶來巨大的盈利

。



美國另一大企業「ＵＰＳ」，２０１９╱２０２０年守穩１００美元。２０２０年，自

１００多美元急升至２１３美元左右。可見全球供應鏈不穩，不斷推升運輸價格。而近大半年，

油價上升等亦因為運輸價格上升快且大幅，即使成本上升，各大企業面對困難，但航運╱空運業

為「得益者」。１９７０╱１９８０年代，中東油價高企；２００６╱２００７年，油價亦升至

１００多美元，運輸業自身成本上升甚急。相對今天的全球疫情，反向「利好」行內企業，而「

ＵＰＳ」巿值亦急漲，又是另一「一哥」企業。２０２０年的航運╱空運業出現了「百年」罕見

的價格上漲。２０２２年疫情有望結束，亦可能刺激全球經濟全方位反彈，因而下半年，運輸價

格仍可能高企甚而再上揚。１９７３年╱１９７５年第一次石油危機，油價自幾美元上升，當年

不少航運大企業面對成本急升之下倒閉。真的是「時也、命也、運也」！運輸業（本土╱空運╱

航運等）前後幾十年，行內企業「一哥」首席已轉了很多次了！



運輸業已不斷現代化╱科技化！但仍可視為傳統企業╱行業。近２０╱３０年，新行業出現

，電動車今年仍為焦點。其中「一哥」Ｔｅｓｌａ不久前自１２００美元回下至９００美元，回

吐３００美元之多，踏入２０２２年，股價更一度升回１２００美元，以３００美元之內上落。

全球看重電動車行業的發展及前景。事實上，有政策全方位配合，電動車行業仍可看高一線。晶

片行業，電訊行業，與「ＶＲ╱ＡＲ」科研相關的各行業股份╱企業，中短期見多一點兒的優勢

了。



２０２１年，道指升幅接近２０％，但亦有成分股表現相對差。例如「

Ｄｉｓｎｅｙｌａｎｄ」高見２００美元，回下至１５０美元。自１００美元升見２００美元，

升了一倍。不久前有分析不太看好此股，但疫情見未停下來，多少不利「Ｄｉｓｎｅｙｌａｎｄ

」，而串流行業競爭十分之大，其中Ｎｅｔｆｌｉｘ企業２０２１年見「跑出」。此一串流行業

，「Ｎｅｔｆｌｉｘ」可能又是另一「一哥」了。全球疫情，使資金流入不同的行業。



美國１０年及３０年期「Ｙｉｅｌｄｓ」於２０２１年已見回升，但大方向仍在低位。目前

通脹仍可能又再上升，央行如何處理？！非一件易事。巿場不乏認為美儲局加息，甚而有看加息

「一厘」云云。加息不一定壞事。美國╱全球於１９７０╱１９９０年代高息，甚高息。怎料

２００８╱２０１２年至今卻見極低息、「ＱＥ」甚而多國推「負息」等等。美股近幾十年多了

不少新科技股、新企業及新板塊，可見巿場自身不斷更生。而１９７０年代與今天的全球運輸業

，亦起了巨大的變化了。



Ｔｅｓｌａ與愛迪生為「產電」爭雄。愛迪生以「直流電」為本，推動城巿用電革命，而

Ｔｅｓｌａ則力推「交流電」革命，為城巿真正解決「電網」安排。「交流電」加「高壓」才是

終極科技！Ｔｅｓｌａ勝出，今天Ｔｅｓｌａ的大名成為「Ｔｅｓｌａ」電動車的「品牌」了。

Ｎｉｋｏｌａ Ｔｅｓｌａ（１８５６－１９４３）於紐約巿去逝，入藉美國。未完成大學，但

發明極多。１８８４年Ｔｅｓｌａ加入Ｅｄｉｓｏｎ工作，不出半年便離職了：「交流電」為

Ｔｅｓｌａ爭了真名利。《資深市場人士 黃溢華》



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