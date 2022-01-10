《地產人眼－盧展豪》全民抗疫，讓社會早日重回正軌

《地產人眼》變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ傳染力強，並在本地社區形成傳播鏈，政府隨即宣布

收緊本地防疫措施，包括禁止晚市堂食及收緊每枱人數，恐令食肆錯過農曆新年前的黃金檔期。

雖然相關措施對飲食業界具一定的影響，惟現在當務之急是竭止病毒傳播，讓市民生活重回正軌

，盡快與內地通關。



經歷了兩年多的疫情，香港賴以為生的旅遊零售及飲食業大受打擊，仍依靠本地民生內需「

吊鹽水」。其中飲食和零售業本想在農曆年前過一個小陽春，可惜今次病毒再襲社區，可謂令業

界雪上加霜。幸而飲食業對相關措施已具一定經驗，相信他們很快會消化消息，並推出應對措施

，包括提供外送或外賣自取優惠等，繼續勒緊褲頭渡過困境。



筆者認為，新一輪防疫措施或對業界造成短期影響，繼而影響短期租務市場氣氛，但措施卻

對阻斷社區感染鏈至為重要，亦是中港通關的關鍵。雖然今次變種病毒影響了與內地通關的進程

，但相信政府的通關工作仍然繼續，因為本地內需市場支撐力不大，只有中港通關後北水重臨，

本地的酒店、旅遊、飲食、零售等行業才可重見曙光。



與此同時，政府為進一步提升疫苗接種率，及加快中港通關的步伐，早前宣布了擴大疫苗氣

泡政策，嚴格規定市民進入食肆、酒吧、康文設施等地前，須最少已接種了一劑新冠疫苗。雖然

最初有反對聲音，但疫苗接種中心門外還是大排長龍，接種人數更創近期新高。只有接種率提升

，才可達至全民抗疫，減少重症及死亡個案，及恢復社會的正常運作。



第５波疫情的傳播力或較以往強，惟疫情仍在爆發初期，靠港人長期自律佩帶口罩及勤洗手

，限制病毒在社區傳播的速度。盼政府能爭取時間，除了收緊防疫措施及檢疫安排，亦增加抗疫

宣傳，多渠道為市民提供抗疫資訊，爭取大眾支持。《美聯工商舖行政總裁（工商舖） 盧展豪

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