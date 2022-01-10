《容我世說－張翠容》哈薩克動亂內情

《容我世說》一周前，被視為中亞地區最穩定的大國哈薩克，因政府取消燃油氣價格上限，

激起全國大規模抗議示威，一發不可收拾，現在才暫告平息，但威脅未除。期間哈薩克總統托卡

耶夫向由俄羅斯領導的「集體安全條約組織」尋求抗暴援助，並用上「反恐法」來對抗示威者，

西方對此密切關注，批評俄羅斯借機介入哈國內政。



其實哈薩克及其所在的中亞地區，並不是西方的傳統勢力範圍，反之俄羅斯則一直視之為它

的後花園。無論在歷史或地緣上，俄羅斯和中亞關係深厚，特別是哈薩克，與俄羅斯有很長的邊

界線。不過，該國一樣是中國的重要鄰居，而且和敏感的新疆接壤。近年更是中國「一帶一路」

不可或缺的夥伴。因此，中國對哈國的騷亂比西方還要關注。



連接歐亞兩個大陸的哈薩克，這個中亞的大阿哥，既然在新絲綢之路上扮演橋頭堡的角色，

那麼運輸和物流服務便自然很重要。還有貫穿中國西部經俄羅斯聖彼得堡抵達西歐的雙西公路，

但俄羅斯偏偏就是不給你及時建起來。



數年前在哈薩克採訪時，一位當地知名經濟學家慕丹史羅夫（Ｋａｉｒａｔ

Ｍｏｄｄａｓｈｏｖ）這樣告訴筆者，中國要在俄羅斯的「後花園」擴展其勢力，當然會引起後

者的反彈。或許中國有點幸運，踫上俄羅斯經濟現亦正陷經濟危機，又正遭西方制裁，要抵抗中

國亦缺乏國力。當地人笑說，軍事保護上交給俄羅斯，而經濟則不得不依靠中國了。



哈薩克是世界十大產油國之一，同時也盛產鈾礦，蘇聯時代作為加盟國，它是蘇聯的能源重

地，農業亦一樣豐富。可是，１９９１年脫蘇獨立後，新政府重能源而輕農業，而爭相來到哈國

投資的外商，有百分之九十都是集中在能源產業上，中國更是表表者。



哈薩克這種不平衡的經濟結構，最易受國際市場的衝擊。因此，隨著近年能源價格持續下滑

，哈國的經濟也迅速進入不景氣，其貨幣堅戈更貶值了五成。前任總統納札爾巴耶夫有見及此，

在任時欲借「一帶一路」之勢，拋出一個名為「光明大道」的新經濟政策，推行多元經濟。他還

有意把首都阿斯塔納打造為中亞地區的金融中心、新杜拜，還密密派人到香港和上海學習呢。



因此，當這位在任已三十年，被西方指責為獨裁者的政治強人，正在為改革麼拳擦掌時，卻

於１９年突然自願辭職，大家都感奇怪，就好像今次全國騷亂，我們可能亦不解，為何發生在這

個最穩定的中亞國家？



不過，１５年當納札爾巴耶夫計劃回歸農業，因急需資金而修改土地法，允許外國人租賃哈

薩克農用耕地，從十年提高到二十五年，其實當時一樣激發了全國的大規模抗議活動。名義上民

眾是擔心政府的土地改革，令外資特別是中資壟斷該國農地，令農民失去土地主權，但最大的理

由乃是經濟不景氣，不少人心底裏對政府有怨氣，借題發揮，更何況哈國一直存在嚴重貪污現象

，早積民怨。



由納札爾巴耶夫親手挑選的現任總統托卡耶夫，在倉促的大選中當選後，這三年間卻無甚作

為，中國的「一帶一路」亦停滯不前，加上疫情嚴峻，民生水平大降，有人歸咎納扎爾巴耶夫垂

簾聽政，令內鬥不斷，加促今次大示威，去年更遇上阿富汗局勢突變，在內憂外患下，令激進主

義有機可乘。事實上，數年前敘利亞戰爭使其恐怖活動外溢，曾威脅中亞地區的安全。



不過也有分析指於中美博奕下，在「一帶一路」扮演重要角色的哈薩克，難免受西方關注，

更有陰謀論者認為今次大騷亂背後有西方在挑撥。無論如何，哈薩克的穩定關乎到中俄兩國的重

大利益，該國局勢將如何發展，正牽動著中美俄三國神經。

《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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