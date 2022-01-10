《鍾之日記》困局或破內房揚，掌舵出事國壽跌

《鍾之日記》１月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國最新失業率下降和薪金急升，增加市場對通脹和聯儲局提早加息的憂慮，美股道指上周

五（７日）曾挫逾百點，三大指數收市都反覆偏軟。不過Ａ股造好，帶動恒指承接上周五升勢，

今日再漲逾２５０點。恒指高開３０點，報２３５２３；之後曾倒跌９４點，其後重拾動力，午

後中段再發力，恒指最多升２９７點，見２３７９０點全日高，收市升２５３點或１﹒０８％，

報２３７４６。大市全日成交１３８７﹒４６億元。國指升１３４點或１﹒６３％報８３６５。

科指升１２１點或２﹒２％報５６２５。



＊Ａ場止四連跌，今年首次收市報捷＊



盡管本土新冠疫情重燃困擾市場情緒，但開年以來持續走弱的新能源汽車、主要消費和醫藥

板塊止跌回升，滬深股市在連跌四日後低開高走，滬綜指低開０﹒１９％後很快轉升，午後升勢

維持，最終收升０﹒３９％，報３５９３﹒５２點，為２０２２年首次收市報捷。深成指亦先跌

後升，全日升０﹒５９％，中證監允許符合條件的北交所上市公司可以申請轉板至科創板或創業

板，又擬在科創板引入做市商機制，創業板指一度重上三千一，可惜尾市再次轉跌，全日跌

０﹒０４％，連跌五日。

人民銀行今日進行１００億元人民幣７天期逆回購操作，今日投放１００億元人民幣。兩市

成交１０５１４億元人民幣，較上日大減１２﹒９％。外資今日通過滬股通、深股通淨流入

４７﹒５８億元人民幣，連續兩日淨流入。



＊世茂或獲國企接貨，興奮漲逾一成九＊



深陷債務的內房有望破困局，據內媒報道，廣東省政府日前召集多家房企開會，知情人士透

露部分出險房企在會上介紹其經營情況及項目，本次會議相當於政府為幾家國企央企併購出險房

企項目「牽線搭橋」。參與本次會議的房企據報包括奧園集團（０３８８３）、富力地產

（０２７７７）、保利地產、中海地產、五礦地產（００２３０）、越秀地產（００１２３）、

珠江實業集團等國企和民企。與會的內房股造好，奧園飆１１﹒８％，富力升５﹒６％，五礦地

產升１﹒２％，越地升０﹒７％。

另外，《財新網》報道，信託貸款可能違約的世茂集團（００８１３）已委託代理行加快處

置資產，除了旗下商用物業和酒店，集團全國項目都列入清單，對象包括基金和國際投資者，但

國資或成首批買家。

財經智庫ＲＥＤＤ引述消息人士稱，萬科（０２２０２）與世茂近期正在洽談資產處置。不

過世茂及萬科投資者關係負責人均回應沒有最新消息。世茂勁升１９﹒２％，報５﹒６元；萬科

連升５日，再升２﹒６７％。

龍光集團（０３３８０）去年歸屬公司股東權益的合約銷售額約１４０２億元人民幣，按年

增長１６﹒２％，股價午後升幅擴大，收市彈高半成。

外電引述合景泰富（０１８１３）發言人稱，公司已將資金轉入受託人帳戶，用於兌付周二

到期的美元票據。合景泰富連升２日，再升４﹒２％，報５﹒０２元。

獲准分拆物管主板上市的龍湖（００９６０）連升５日，股價彈高揚２％。集團公布，建議

分拆其附屬公司龍湖智創生活在港交所主板獨立上市。港交所已確認該公司可按建議分拆。分拆

公司主要於中國從事提供物業管理以及商業營運服務。

而再被要求提早還債的當代置業（０１１０７），今日復牌後大瀉，一度低見０﹒２１８元

，收市重創４０％。集團公布，境外優先票據，其中包括２０２１年到期票據及２０２３年到期

票據，未償還本金總額約為１３﹒４８億美元（約１０５億港元）。公司已收到若干票據持有人

的通知，要求提早償還相關債務及採取強制執行行動。



＊董事長嚴重違法被查，國壽碌低２％＊



國壽（０２６２８）執行董事、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監

委紀律審查和監察調查，股價全日跌１﹒６％，報１３﹒２４元。集團發聲明稱「堅決支持」中

紀委對王濱審查調查的決定，會全力配合中紀委紀律審查和監察調查，並稱公司經營管理運行正

常，將於近期召開董事會會議，確定代行董事長職務的董事人選。

花旗作出分析指，董事長被查的消息可能引發投資者對國壽的企業管治和潛在業務中斷的擔

憂，對國壽的股價是「不可避免的打擊」，不過，由於王濱即將退休，目前公司的業務營運似乎

主要由其他高層領導，這意味著對營運的影響應該可控。

中央巡視組去年１０月宣布，對人行、中銀保監、中證監以至國有內銀內險等２５家金融單

位黨組織開展常規巡視，而國壽屬名單之中。值得注意的是，中央巡視組曾表示，中央巡視組主

要受理反映中國人壽集團黨委領導班子及成員、重要崗位領導幹部等問題的來信來電來訪，重點

是關於違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律等方面的舉報和反

映。王濱當時表示，要強化政治擔當，更好滿足人民群眾，和實體經濟對高質量金融保險服務的

需求等，為全面建成社會主義現代化強國作出應有貢獻。

其他內險股平安無事，平保（０２３１８）、中國太平（００９６６）、新華保險

（０１３３６）、太保（０２６０１）集體彈約１％，人保（０１３３９）升０﹒４％，財險

（０２３２８）升０﹒１％。



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