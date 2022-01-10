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即市新聞

10/01/2022 09:19

【新冠肺炎】天津變種新冠病例增至４０例，全員檢測嚴控進京通道

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據天津衛健委最新公告，２０２２年１月９日，天津市新增
２１例本土新冠肺炎確診病例。天津在早前發現兩宗變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ病例後，在三日內
先後發現３８例新冠病毒病例，截至昨晚９時，累計已有４０人確診。
　　天津市津南區一個地點調整為高風險地區，另外多個地區調整為中風險。當地正進行全員核
酸檢測。天津市疫情防控指揮部發布公告，要求嚴格落實離津管理，要求民眾非必要不離天津，
自１０日零時起，離開當地須持有４８小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼，同時實行「離津
審批報備制度」，按照「誰主管誰負責」原則，須經單位或社區審批。

＊天津：嚴格進京通道管控＊

　　天津疫情防控指揮部並要求嚴格進京通道管控。鐵路部門已經暫停發售天津多站進京車票，
１月１０日天津地區至北京的列車，各席位已經全部無法購票或者顯示灰色「候補」字樣。北京
疾控中心昨日亦要求北京本市人員非必要不去津，天津人員非必要不來京，建議京津通勤辦公人
員居家辦公。據《天津日報》報道，９日凌晨，天津市委書記、市防控領導小組組長李鴻忠緊急
召開會議，要求全市組織開展全員核酸篩查，採取迅速果斷措施阻斷傳播，「堅決築牢首都疫情
防控『護城河』」。
　　今次是繼去年１２月廣州一名居家隔離者驗出Ｏｍｉｃｒｏｎ並傳染同樓居民後，這隻變種
病毒再次在中國本土傳播。天津市疫情防控指揮部９日披露，早前新增的２０名陽性感染者中，
１５人是小學生，４人為學生家屬，１人是託輔機構人員。天津疾控中心副主任張穎表示，該市
今波疫情至少已傳播３代。由於每代相隔時間較短，相信較容易追溯到傳播鏈。（ｄｗ）
　

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