【新冠肺炎】天津變種新冠病例增至４０例，全員檢測嚴控進京通道

《經濟通通訊社１０日專訊》據天津衛健委最新公告，２０２２年１月９日，天津市新增

２１例本土新冠肺炎確診病例。天津在早前發現兩宗變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ病例後，在三日內

先後發現３８例新冠病毒病例，截至昨晚９時，累計已有４０人確診。

天津市津南區一個地點調整為高風險地區，另外多個地區調整為中風險。當地正進行全員核

酸檢測。天津市疫情防控指揮部發布公告，要求嚴格落實離津管理，要求民眾非必要不離天津，

自１０日零時起，離開當地須持有４８小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼，同時實行「離津

審批報備制度」，按照「誰主管誰負責」原則，須經單位或社區審批。



＊天津：嚴格進京通道管控＊



天津疫情防控指揮部並要求嚴格進京通道管控。鐵路部門已經暫停發售天津多站進京車票，

１月１０日天津地區至北京的列車，各席位已經全部無法購票或者顯示灰色「候補」字樣。北京

疾控中心昨日亦要求北京本市人員非必要不去津，天津人員非必要不來京，建議京津通勤辦公人

員居家辦公。據《天津日報》報道，９日凌晨，天津市委書記、市防控領導小組組長李鴻忠緊急

召開會議，要求全市組織開展全員核酸篩查，採取迅速果斷措施阻斷傳播，「堅決築牢首都疫情

防控『護城河』」。

今次是繼去年１２月廣州一名居家隔離者驗出Ｏｍｉｃｒｏｎ並傳染同樓居民後，這隻變種

病毒再次在中國本土傳播。天津市疫情防控指揮部９日披露，早前新增的２０名陽性感染者中，

１５人是小學生，４人為學生家屬，１人是託輔機構人員。天津疾控中心副主任張穎表示，該市

今波疫情至少已傳播３代。由於每代相隔時間較短，相信較容易追溯到傳播鏈。（ｄｗ）



